METALLIQUE joué la chanson « Damage, Inc. » vivre pour la première fois depuis des années lors de la deuxième tête d’affiche du groupe au Bienvenue à Rockville festival le 14 novembre au Daytona International Speedway de Daytona Beach, en Floride. Des séquences vidéo filmées par des professionnels de la performance peuvent être vues ci-dessous.

Avant le Rockville concert, METALLIQUE n’avait pas joué « Damage, Inc. » pendant au moins quatre ans.

« Damage, Inc. » est la dernière chanson sur METALLIQUEle troisième album de, « Marionnettiste », qui était le premier LP METALLIQUE enregistré après avoir signé un contrat avec une major Elektra Records.

L’ensemble n’a atteint le n°29 sur le Panneau d’affichage album, mais s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires aux États-Unis depuis.

C’est le dernier disque avec le bassiste Falaise Burton, qui a été tué plus tard cette année-là dans un accident de bus de tournée.

Plusieurs chansons de l’album sont toujours des incontournables de METALLIQUEen direct de , y compris « Batterie », « Bienvenue à la maison (sanatorium) » et la chanson titre.

Bienvenue à Rockville, un festival de rock de quatre jours, a lancé sa 10e édition le 11 novembre dans une nouvelle maison à Daytona Beach.

METALLIQUE joué un autre spectacle à Bienvenue à Rockville avec une setlist différente le 12 novembre.

Avec deux nuits de METALLIQUE, cette année Bienvenue à Rockville En vedette PERTURBÉ, NŒUD COULANT, UN JOUR POUR SE SOUVENIR, LYNYRD SKYNYRD, AGNEAU DE DIEU, DISTORSION SOCIALE, MASTODONTE et plein d’autres. L’événement a également été diffusé en direct sur Danny Wimmer présente‘s Tic chaîne, présentant des performances sélectionnées, des interviews et du contenu en coulisses sur twitch.tv/DWPresents.



