Vidéo filmée par des professionnels de METALLIQUE interpréter la chanson « Une » live lors de la première tête d’affiche du groupe au Bienvenue à Rockville festival le vendredi 12 novembre au Daytona International Speedway de Daytona Beach, en Floride, est visible ci-dessous.

Bienvenue à Rockville, un festival de rock de quatre jours, a lancé sa 10e édition le 11 novembre dans une nouvelle maison à Daytona Beach.

METALLIQUE joué un autre spectacle à Bienvenue à Rockville avec une setlist différente le dimanche 14 novembre.

Avec deux nuits de METALLIQUE, cette année Bienvenue à Rockville En vedette PERTURBÉ, NŒUD COULANT, UN JOUR POUR SE SOUVENIR, LYNYRD SKYNYRD, AGNEAU DE DIEU, DISTORSION SOCIALE, MASTODONTE et plein d’autres. L’événement a également été diffusé en direct sur Danny Wimmer présente‘s Tic chaîne, présentant des performances sélectionnées, des interviews et du contenu en coulisses sur twitch.tv/DWPresents.

En juillet dernier, METALLIQUE a annoncé les détails de la célébration massive de son 40e anniversaire : le groupe marquera cette étape importante en invitant le monde entier METALLIQUE famille à les rejoindre dans leur ville natale de San Francisco pour deux spectacles en direct uniques mettant en vedette deux setlists différentes les 17 et 19 décembre au Chase Center. Les billets pour ces spectacles n’étaient disponibles qu’aux membres inscrits de METALLIQUELe fan club du cinquième membre.

Les spectacles du 40e anniversaire voir METALLIQUE retourner au Chase Center pour la première fois depuis septembre 2019 « S&M² » concerts qui ont également servi d’inauguration du lieu. Il était impossible de ne pas remarquer que des fans de plus de 60 pays se sont rendus à City by the Bay et ont complètement envahi San Francisco pour « S&M² » fin de semaine. Cette vague d’ondes positives du monde entier a inspiré METALLIQUE d’inviter à nouveau ces cinquièmes membres – et cette fois, en plus des deux spectacles au Chase Center, METALLIQUE organisera d’autres événements musicaux et comiques en direct, des dégustations de whisky noirci et bien plus encore dans toute la ville au cours du long week-end de quatre jours de célébrations commençant le jeudi 16 décembre.

Formé en 1981 par le batteur Lars Ulrich et guitariste/chanteur James Hetfield, METALLIQUE est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents. Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent « Tue les tous », « Chevaucher l’éclair », « Marionnettiste », « … Et la justice pour tous », « Métallique » (communément appelé The Black Album), « Charge », « Recharger », « Sainte Colère », « Mort Magnétique » et « Câblé… pour s’autodétruire », sorti en novembre 2016 et classé n°1 dans 32 pays.

METALLIQUEparmi les prix et distinctions de neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards, et son intronisation en 2009 au Temple de la renommée du rock and roll. En juin 2018, le groupe a reçu l’une des distinctions musicales les plus prestigieuses au monde : le prix de la Suède Prix ​​de musique polaire. METALLIQUEla dernière version de , la « S&M² » album et film, arrivé en août 2020 seul par le groupe Enregistrements noircis étiqueter. « S&M² » chroniques METALLIQUE et Symphonie de San Franciscoles 6 et 8 septembre 2019 « S&M² » concerts qui ont servi d’inauguration du Chase Center de San Francisco et réuni le groupe et Symphonie pour la première fois en 20 ans. « S&M² » redonne vie à ces émissions historiques, capturant plus de deux heures et demie de James, Lars, Kirk Hammett et Robert Trujillo en s’associant à près de 80 personnes Symphonie de San Francisco, légendaire directeur musical de l’orchestre Michael Tilson Thomas et chef d’orchestre Edwin Outwater.



