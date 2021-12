Regardez la vidéo pro Shot de Metallica interprétant « Nothing Else Matters » lors d’une série de concerts en direct à Atlanta

Des séquences vidéo filmées par des professionnels de METALLIQUE interpréter la chanson « Rien d’autre ne compte » le deuxième soir de ATLive le 6 novembre au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, en Géorgie, on peut le voir ci-dessous.

La setlist du groupe était la suivante :

01. Coup de fouet



02. Chevaucher l’éclair



03. La mémoire reste



04. Chercher et détruire



05. Plus saint que toi



06. Une



07. Triste mais vrai



08. Papillon en flammes



09. Trèfle sans feuilles



dix. Pour qui la cloche sonne



11. Carburant



12. Fondu au noir



13. Marionnettiste

Bis:

14. Noirci



15. Rien d’autre ne compte



16. Entrez Sandman

Lorsque l’événement a été annoncé pour la première fois en juillet, METALLIQUE a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes honorés de faire partie de la deuxième édition ATLive festival de deux jours — mettant en vedette deux événements uniques avec des billets séparément — cet automne, lorsque nous monterons sur scène avec nos amis CAGE L’ELEPHANT et FLOTTE DE GRETA VAN. La première nuit présente le meilleur de la musique country avec Détroit de George, Église Éric et Caitlyn Smith le coup d’envoi du week-end.

« Présenté par AMB Sports et divertissement, l’organisation fera généreusement don d’une partie des bénéfices de ATLive à Tout dans mes mains pour aider notre fondation à poursuivre son travail dans la lutte contre la faim. »

La deuxième annuelle ATLive présentent des artistes emblématiques du country et du rock lors de soirées consécutives.

ATLive, une série de concerts multi-genres développée et promue par AMB Sports et divertissement, est la première série de concerts de destination pour la ville d’Atlanta. L’événement offre également l’occasion de redonner à travers des initiatives philanthropiques axées sur des objectifs, en harmonie avec les valeurs fondamentales de l’organisation. Cette année, AMBSE est en partenariat avec Détroit de George et ses partenaires de longue date au Fondation de soutien aux guerriers militaires aussi bien que METALLIQUE‘s Tout dans mes mains à but non lucratif de faire don d’une partie des bénéfices de ATLive à fournir des logements aux vétérans blessés et à nourrir les affamés.

Tim Zulawski, directeur des recettes pour AMB Sports et divertissement, Raconté L’Atlanta Journal-Constitution que l’idée de ATLive a commencé à percoler il y a environ cinq ans.

« Vous avez 365 jours dans une année civile et oui, nous voulons que le stade soit plein chaque jour pour gagner de l’argent, mais aussi parce que cela signifie que vous mettez du contenu de qualité », Zulawski mentionné. « Il n’y a qu’un nombre limité de contenus qui mettent 50 000 personnes dans un bâtiment et [live music] est l’un d’eux. »



