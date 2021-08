Regardez la vidéo publicitaire réalisée par le gouvernement du Salvador pour promouvoir Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le gouvernement du Salvador est le premier au monde à faire une publicité publicitaire Bitcoin.

***

Le gouvernement d’El Salvador a définitivement été révolutionnaire en termes d’adoption de la cryptographie. Tout d’abord, parce qu’il a été le pionnier mondial dans la création d’une loi Bitcoin qui fait de la crypto-monnaie la principale monnaie légale du pays. Plus tard, parce qu’il a annoncé son propre portefeuille gouvernemental, appelé Chivo, et aussi parce que le président lui-même, et grand promoteur de l’idée, Nayib Bukele, a tenté de plusieurs manières d’expliquer l’importance de l’utilisation de cette crypto à une population qui, dans des lignes assez générales, est réticent à ce changement.

Maintenant, une semaine avant que Bitcoin ne devienne une monnaie légale (à partir du 7 septembre), le gouvernement a publié une vidéo promotionnelle, telle qu’une publicité télévisée animée, qui peut être vue sur le propre compte YouTube du gouvernement, où il donne quelques explications et clarifications sur le l’utilisation de Bitcoin dans le pays d’Amérique centrale.

La vidéo montre clairement qu’à partir de septembre, Bitcoin aura cours légal au Salvador, avec le dollar américain. Cependant, il souligne à nouveau que « l’utilisation du Bitcoin ne sera pas obligatoire. Vous aurez la possibilité de payer et de collecter en Bitcoin ou en USD. Les transactions en espèces, les prix et les salaires continueront d’être payés en USD ».

Il ajoute que les citoyens pourront utiliser librement l’application portefeuille du gouvernement pour effectuer des transactions en USD et en bitcoins, “à tout moment et sans commission”. N’oubliez pas qu’en plus, la personne peut utiliser n’importe quel autre portefeuille pour ses transactions. “Avec notre portefeuille (il fait référence à Chivo, celui du gouvernement) vous recevrez un bonus en Bitcoin équivalent à 30 USD pour votre consommation.”

Il indique également aux clients des établissements qu’ils pourront avoir la possibilité de payer en dollars ou en Bitcoin depuis leur téléphone portable “sans avoir à manipuler de l’argent ou à signer des bons”. Il en va de même avec celui qui collectionne, dit-il, qu’il n’aura pas à toucher à l’argent ou aux cartes”et vous n’aurez pas à payer de commissions pour la transaction ».

Bien entendu, cela fait également référence à ceux qui reçoivent ou envoient des fonds. Il dit qu’ils peuvent le faire “à tout moment, sans commission”.

Il conclut en disant : « L’utilisation de Bitcoin est simple et facultative. Gouvernement du Salvador “

Découvrez la publicité ci-dessous :

Points Chivo

En outre, le président Bukele, sur Twitter, a signalé que 50 points Chivo sont en cours de construction, où des fonctionnaires conseilleront les gens sur l’utilisation du portefeuille.

Nous construisons 50 points Chivo répartis dans tout notre pays ???????? Vous pouvez y déposer et retirer de l’argent (sans commissions) et il y aura des gens prêts à vous conseiller sur la façon de télécharger et d’utiliser le portefeuille électronique et les guichets automatiques. @ Chivowallet #Bitcoin #PuntosChivo pic.twitter.com/unT8rOTR7f – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 31 août 2021

Sources : Gouvernement d’El Salvador et Finbold

Version de QuotidienBitcoin

Image Unsplash modifiée