Regardez la vidéo surnaturelle de Weeknd pour le morceau de Starboy « Die for You »

The Weeknd a marqué le 5e anniversaire de Starboy avec une nouvelle vidéo pour la piste de l’album « Die for You ». Un pastiche connaisseur de Choses étranges et d’ET, le court métrage réalisé par Christian Breslauer tourne autour d’un enfant qui s’échappe d’un centre scientifique expérimental, se lie d’amitié avec un compagnon sympathique et utilise la télékinésie pour repousser une vague d’agents mystérieux qui cherchent à les obtenir. Découvrez-le ci-dessous.

The Weeknd a également dévoilé une capsule de mode avec Seventh Heaven, qui sera mise en vente à 15h00 heure de l’Est aujourd’hui (25 novembre). Il a reçu trois hochements de tête, pour son travail sur les chansons d’autres personnes, dans les nominations aux Grammy 2022.