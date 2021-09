Regardez: La vitrine asobu Indie 2021 – BitSummit

in

Les vitrines indépendantes continuent d’affluer, et aujourd’hui nous en avons une avec un accent particulier sur les développeurs japonais ainsi que certains jeux se dirigeant vers le Japon du monde entier. La présentation asobu (qui sera bilingue en japonais et en anglais) est prête à apporter deux heures de bon jeu, avec plus de 60 jeux dont 20 qui sont des sélections officielles BitSummit ;.

Vous pouvez également suivre le compte Twitter d’Asobu pendant le spectacle, et la page de l’événement sera également mise à jour avec plus d’informations.

Nous aurons un gros article récapitulatif sur les jeux Switch une fois le spectacle terminé, mais en attendant, consultez-le et partagez vos réflexions dans les commentaires !