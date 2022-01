Regardez l’acoustique solo de Lukas Nelson affronter « Doin’ This » de Luke Combs

Lukas Nelson a publié sur ses réseaux sociaux un clip de sa version de la chanson actuelle de la superstar country Luke Combs, « Doin’ This ». Le leader de The Promise of the Real a été amené à jouer la reprise acoustique d’une chanson à laquelle il s’identifie particulièrement.

« Quand j’ai entendu cette chanson de @Luke Combs, les paroles m’ont vraiment semblé poignantes », écrit-il. « Ils représentent ce que signifie être un artiste. Alors que cette année touche à sa fin, je suis reconnaissant de faire ce que je fais. Mais ‘Je ferais toujours ça, si je ne faisais pas ça.’ » Combs a répondu avec enthousiasme : « Enfer ouais frère ! Appréciez-le. Super. »

Lors de la sortie du morceau en novembre, Combs a déclaré à propos de ses paroles sur ses jours avant la célébrité en tant que musicien professionnel : « Il n’y a jamais eu de plan B. Une fois que j’ai décidé que c’était ce que j’allais faire, c’est ce que j’allais faire c’était à ce niveau ou au niveau où j’étais quand j’ai commencé.

« La musique est la chose qui, je pense, fait que tous ceux qui font ce que je fais pompent le sang et les font sortir du lit le matin, et juste pour pouvoir le faire et écrire une chanson à ce sujet que vous sentez vraiment pouvoir se connecter avec certains de vos pairs est vraiment cool.

Nelson et Promise of the Real ont sorti leur album Quelques étoiles à part en juin 2021 sur Fantasy/Concord. Produit par Dave Cobb, lauréat d’un Grammy, il a été enregistré en direct sur une bande huit pistes pendant trois semaines au RCA Studio A à Nashville, et décrit par Rolling Stone comme « l’album le plus compact, le plus rationalisé et le plus concentré de Nelson à ce jour ».

Lui et le groupe reviennent en live le 25 février au WinterWonderGrass Festival 2022 à Steamboat Springs, Colorado. L’événement a lieu le week-end du 25 au 27 février, avec d’autres actes tels que Trampled by Turtles, the Travelin’ McCourys, The War and Treaty, Molly Tuttle, Sierra Hull et bien d’autres.

Achetez ou diffusez Lukas Nelson et Promise of the Real’s A Few Stars Apart.