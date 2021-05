Regardez Lacuna Coil interpréter “ Apocalypse ” du concert Dvd “ Live From The Apocalypse ”

Métallurgistes italiens BOBINE DE LACUNE sortira un nouvel album live, “En direct de l’Apocalypse”, le 25 juin via Century Media.

Une version live de la chanson “Apocalypse”, qui est apparu à l’origine sur BOBINE DE LACUNEle dernier album studio de “Black Anima”, peut être vu ci-dessous.

Dit le chanteur Cristina Scabbia: “‘Apocalypse’ est factuel et actuel dans la pandémie d’aujourd’hui, même si nous ne pouvions pas le prévoir quand nous l’avons écrit: la séparation, la solitude, la confusion, la résilience. Nous continuons à lutter pour notre volonté de survivre. “

Ajoute un co-chanteur Andrea Ferro: “‘Apocalypse’ est généralement un concept énorme impliquant la destruction ou les dommages et la façon dont le monde se termine. Dans notre vision, il n’y a pas de grande apocalypse – juste des petits sans fin. L’ignorance, la complaisance, l’égoïsme seuls peuvent apporter l’apocalypse. “

“En direct de l’Apocalypse” est le fruit d’une époque sans précédent. Contrairement aux précédents efforts en direct, les Italiens, sous le joug de la pandémie, ont intelligemment conçu un moyen pour leurs fans dévoués de les entendre et de les voir sur scène en organisant un événement spécial en direct présentant leur dernier album, “Black Anima”, dans son intégralité, en septembre 2020. Ce spectacle très spécial sortira désormais sur vinyle et CD ainsi que sur un album numérique. Les formats d’album physiques sont accompagnés d’un DVD bonus contenant les images du flux en direct original.

“En direct de l’Apocalypse” sera disponible dans les formats suivants:

* CD + DVD digipak



* Livret Gatefold 2LP + DVD et LP



* Album numérique

La version vinyle sera disponible dans les couleurs et limitations suivantes:

* Vinyle noir, illimité



* Jaune fluo, limité à 300 exemplaires dans le monde, disponible sur CMDistro EU



* Vinyle rouge, limité à 200 exemplaires dans le monde, uniquement disponible chez EMP



* Vinyle blanc, limité à 300 exemplaires dans le monde, uniquement disponible dans la boutique officielle du groupe



* Vinyle argenté, limité à 300 exemplaires dans le monde, uniquement disponible chez Century Media nous



* Vinyle orange, limité à 300 exemplaires dans le monde, uniquement disponible chez Revolver

“En direct de l’Apocalypse” liste des pistes:

01. Anima Nera



02. Épée de colère



03. Sauve-moi



04. Maintenant ou jamais



05. Téméraire



06. À travers les flammes



07. apocalypse



08. Plumes noires



09. Sous la surface



dix. La fin est tout ce que je peux voir



11. Veneficium



12. Coeur séché noir



13. Mauvaises choses



14. Couches de temps



15. Anima noire



16. Sauve-moi (version Apocalypse)

De toute évidence, ce n’était pas un concert ordinaire. Bien que BOBINE DE LACUNE était dans sa ville natale de Milan – au célèbre Alcatraz Club – il n’y avait pas de fans pour les saluer. Aucun rugissement d’anticipation; pas de claquements d’adulation; aucune interaction avec les personnes qui s’étaient profondément impliquées et avaient un amour profond pour BOBINE DE LACUNEla musique et les spectacles en direct de plus de deux décennies. L’énergie du livestream était différente. Ça aurait du être. Avec des cœurs sur leurs manches, des caméras qui tournent et le monde s’accorde en ligne, BOBINE DE LACUNE amené “Black Anima: en direct de l’Apocalypse” vivre.

«D’un côté, c’était gênant de jouer dans une immense pièce vide», déclare le chanteur Andrea Ferro. “Mais d’un autre côté, c’était génial de finalement renouer avec nos fans à la maison et avec les gens qui travaillent dans les coulisses. Beaucoup de gens ont apprécié le spectacle – c’était vraiment un événement unique chargé d’émotions et sentiments. “ En direct de l’apocalypse ” est l’occasion d’offrir une nouvelle version à nos fans alors que la crise du COVID-19 est toujours une réalité, les affectant ainsi que nous. L’album live représente un moment unique de notre carrière (et de notre vie) qui restera à jamais dans les mémoires comme la fois où nous nous sommes littéralement levés de l’Apocalypse. “

En mars dernier, Gale a dit au podcast de The Pit “Derniers mots” qu’elle et ses camarades de groupe n’ont pas utilisé le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur de la nouvelle musique. “Pour être honnête, non, parce que nous ne voulions pas que notre musique soit liée à cette période, parce que ce n’était pas quelque chose dont nous voulions parler”, a-t-elle expliqué. «Bien sûr, inconsciemment, cela nous inspirera pour le prochain album, car tout ce que vous vivez se traduit inconsciemment en musique et en paroles.

“Le fait est que lorsque vous écrivez un nouveau disque, c’est parce que vous êtes inspiré par quelque chose”, a-t-elle poursuivi. “Mais si vous ne voyagez pas, si vous ne vivez pas d’expériences, si vous ne rencontrez pas de nouvelles personnes et [see] nouvelles cultures, j’ai du mal à trouver l’inspiration uniquement à travers les films et – je ne sais pas – les séries télévisées. J’ai besoin de vivre pour être inspiré, et pareil pour les gars [in the band]. “

Cristina a continué en disant qu’elle et le reste de BOBINE DE LACUNE ont déjà utilisé des expériences personnelles négatives comme carburant pour leur composition. «Je me sens vraiment inspirée quand quelque chose de grave se produit, mais au moins quelque chose se passe, et je le vis», a-t-elle déclaré. “Mais ça [pandemic] la situation est vraiment statique. “

En février, BOBINE DE LACUNE a participé à une initiative baptisée «L’Ultimo Concerto? (Last Concert) pour souligner l’avenir de plus en plus incertain des salles de concert. Au lieu de livrer des performances en direct dans le cadre d’un flux virtuel gratuit programmé le 27 février, chacun des quelque 130 artistes italiens a été filmé en train de monter sur scène dans un lieu différent, puis de se tenir là en silence pour commémorer le premier an depuis le premières salles italiennes fermées.