métallurgistes italiens BOBINE DE LACUNE sortira un nouvel album live, “En direct de l’Apocalypse”, le 25 juin via Siècle des médias.

Une version live de la chanson “Veneficium”, qui est apparu à l’origine sur BOBINE DE LACUNEle dernier album studio de , “Anima noir”, peut être vu ci-dessous.

dit le chanteur Cristina Scabbia: “‘Veneficium’ est le cri douloureux et féroce qui monte des ténèbres. Un autre jour est né et a un nouvel espoir en lui, le poison à l’intérieur a été vaincu et une nouvelle vie rafraîchie et guérie peut recommencer.”

“En direct de l’Apocalypse” est le fruit d’une époque sans précédent. Contrairement aux précédents efforts en direct, les Italiens, sous le joug de la pandémie, ont intelligemment conçu un moyen pour leur base de fans dévoués de les entendre et de les voir sur scène en organisant un événement spécial en direct avec leur dernier album, “Anima noir”, dans son intégralité, en septembre 2020. Ce spectacle très spécial sortira désormais en vinyle et CD ainsi qu’un album numérique. Les formats d’album physiques sont accompagnés d’un DVD bonus contenant les images du flux en direct original.

“En direct de l’Apocalypse” sera disponible dans les formats suivants :

* Disque dur CD+DVD



* Gatefold 2LP+DVD et livret LP



* Album numérique

La version vinyle sera disponible dans les couleurs et limitations suivantes :

* Vinyle noir, illimité



* Jaune fluo, limité à 300 exemplaires dans le monde, disponible sur CMDistro UE



* Vinyle rouge, limité à 200 exemplaires dans le monde, disponible uniquement chez IEM



* Vinyle blanc, limité à 300 exemplaires dans le monde, uniquement disponible dans la boutique officielle du groupe



* Vinyle argent, limité à 300 exemplaires dans le monde, disponible uniquement chez Siècle des médias nous



* Vinyle orange, limité à 300 exemplaires dans le monde, disponible uniquement chez Revolver

“En direct de l’Apocalypse” liste des pistes :

01. Anima Nera



02. épée de colère



03. Sauve-moi



04. Maintenant ou jamais



05. Téméraire



06. À travers les flammes



07. apocalypse



08. Plumes noires



09. Sous la surface



dix. La fin est tout ce que je peux voir



11. Veneficium



12. Coeur desséché noir



13. Mauvaises choses



14. Couches de temps



15. Anima noir



16. Sauve-moi (Version Apocalypse)

Au dire de tous, ce n’était pas un concert ordinaire. Bien que BOBINE DE LACUNE était dans sa ville natale de Milan – au célèbre club d’Alcatraz – il n’y avait pas de fans pour les saluer. Aucun rugissement d’anticipation ; pas d’applaudissements d’adulation ; aucune interaction avec les personnes qui s’étaient profondément impliquées et avaient un amour profond pour BOBINE DE LACUNEde la musique et des spectacles en direct sur plus de deux décennies. L’énergie du livestream était différente. Ça aurait du être. Avec des cœurs sur leurs manches, des caméras qui tournent et le monde à l’écoute en ligne, BOBINE DE LACUNE amené “Black Anima : en direct de l’Apocalypse” vivre.

“D’un côté, c’était gênant de jouer pour une immense pièce vide”, a déclaré le chanteur Andrea Ferro. ” Mais d’un autre côté, c’était génial de renouer enfin avec nos fans à la maison et avec les gens qui travaillent dans les coulisses. Beaucoup de gens ont apprécié le spectacle – c’était vraiment un événement ponctuel chargé de beaucoup d’émotions et sentiments. “En direct de l’Apocalypse” est l’occasion d’offrir une nouvelle sortie à nos fans alors que la crise du COVID-19 est toujours d’actualité, les affectant eux et nous. L’album live représente un moment unique de notre carrière (et de notre vie) dont on se souviendra à jamais comme le moment où nous sommes littéralement « sortis de l’Apocalypse ».

BOBINE DE LACUNE a récemment annoncé la sortie de son propre jeu de société sur table (ou mieux encore, sur la salle de concert !), Cornes en l’air ! Le jeu lui-même se déroule à un BOBINE DE LACUNE spectacle, où chaque joueur doit se frayer un chemin pour être le premier à atteindre la scène. Il y aura évidemment de nombreuses actions “menaçantes pour l’amitié” défiant les adversaires. BOBINE DE LACUNE les membres du groupe seront une présence active dans le jeu : ils sont représentés sur les Stage Cards, et chacun d’eux aura des conséquences sur l’ensemble du public ! La campagne de précommande est en ligne dans le monde entier et à mesure que le nombre d’exemplaires demandés augmente, le projet se développera davantage, avec de nouveaux événements et de nouvelles extensions. La livraison est disponible dans le monde entier jusqu’en novembre 2021. Précommandez votre exemplaire ici.



