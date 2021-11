Lady Gaga s’est arrêtée au Late Show With Stephen Colbert, partageant une performance avec Tony Bennett de leur course de deux nuits au Radio City Music Hall plus tôt cette année. Le duo a interprété « Anything Goes » de Love for Sale, le nouvel album de reprises de Cole Porter. Gaga s’est également assise avec Stephen Colbert pour une longue interview, discutant de l’album et de son rôle dans House of Gucci et se lançant également dans une performance impromptue de « Anything Goes ». Découvrez tout ci-dessous.

Gaga et Bennett ont sorti Love for Sale, un disque composé de reprises de Cole Porter, en octobre. L’album, ses chansons et son clip « I Get a Kick Out of You » ont valu aux artistes six nominations aux Grammy 2022. En septembre, Gaga a partagé Dawn of Chromatica, un album de remix de Chromatica avec des contributions d’Arca, Charli XCX et Rina Sawayama.