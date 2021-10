Regardez Lamar Jackson découvrir que son maillot est retiré

Il existe de nombreux honneurs que les athlètes peuvent obtenir tout au long de leur carrière pour reconnaître leur excellence. Trophées MVP, apparitions dans les matchs All-Star, sélections All-Pro. La liste est longue.

Mais aucun d’entre eux n’a vraiment frappé comme un retrait de maillot. C’est un gros. Cela signifie que le numéro d’un joueur ne peut plus jamais être porté. Ils sont à jamais immortalisés dans l’histoire de l’équipe pour laquelle ils ont joué.

C’est pourquoi Lamar Jackson était absolument sans voix lorsqu’il a découvert que Louisville retirait son numéro.

Les Ravens l’ont fait descendre dans les vestiaires pour ce qu’il pensait être une interview. C’était en fait Louisville qui l’appelait pour lui dire qu’ils retiraient son maillot numéro 8.

Voici son visage quand il l’a découvert. Regardez comme c’est génial.

Sa réaction a tout dit. Après avoir rassemblé un peu ses pensées, il avait des choses plutôt sympas à dire.

«Je ne peux même pas mettre cela en mots. Tu as l’habitude… c’est Johnny Unitas et ces gars, tu sais ? C’est fou. Et c’est arrivé si vite et vous savez que je suis toujours en vie pour pouvoir voir des trucs comme ça et pouvoir encore parler à ces gens… C’est fou. C’est touchant juste là.