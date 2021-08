Regardez Lamb Of God lancer ‘The Metal Tour Of The Year’ à Austin

AGNEAU DE DIEU lancé “La tournée métal de l’année” avec MEGADETH, TRIVIUM et LA HAINE RACE hier soir (vendredi 20 août) au Germania Insurance Amphitheatre à Austin, Texas. Des séquences vidéo filmées par des fans de AGNEAU DE DIEULes performances de peuvent être consultées ci-dessous.

Produit par Pays vivant, le trek reprogrammé touchera 27 autres villes avant de se terminer à Québec, Québec, Canada, le samedi 2 octobre.

Lors d’une apparition sur le « Faire des vagues : le podcast ShipRocked », AGNEAU DE DIEU guitariste Marc Morton a déclaré à propos de “La tournée métal de l’année”, qui devait initialement avoir lieu l’année dernière mais a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus: “Ce serait l’été 2020, et, évidemment, le verrouillage est arrivé, les trucs COVID sont arrivés. Et c’était un vrai frein – certainement pour beaucoup de raisons plus importantes que de rater une tournée de metal. Mais nous étions assez excités à ce sujet. C’est un gros projet de loi et c’est un projet de loi passionnant et c’est un excellent projet de loi pour le heavy metal en général ; cela rassemble juste un tas de grands groupes dans de grands endroits. Le fait que cela ait quand même réussi à rester ensemble et puisse réellement arriver maintenant est un plaisir – c’est excitant. Cela fait du bien de pouvoir dire de manière réaliste que nous faisons cela. “

Quant à savoir comment “La tournée métal de l’année” sont venus ensemble, marque a déclaré: “Il y a des équipes de personnes plus intelligentes et probablement mieux payées que moi qui imaginent ce genre de choses. Mais, oui, je suis tout à fait d’accord, mec. C’est une facture de rêve pour un fan de métal, c’est sûr. “

Sorti en avril via Records d’explosion nucléaire, AGNEAU DE DIEU‘s “Vivre à Richmond, Virginie” comprend une version live de l’album éponyme avec deux pistes bonus, ainsi qu’un DVD qui présente le premier des AGNEAU DE DIEUles deux événements de diffusion en direct ultra-réussis de septembre 2020, dans lesquels le groupe s’est produit “Agneau de Dieu” en entier, plus un rappel de quatre chansons dont “Se ruiner”, “Prestataire”, “512”, et la première représentation en direct de “La mort de nous”, une chanson plus récente que le groupe a écrite et enregistrée en quarantaine pour le “Bill & Ted affrontent la musique” film et bande son. Le DVD comprend une nouvelle version du réalisateur avec du matériel bonus.

“Agneau de Dieu” est sorti en juin 2020 via Records épiques aux États-Unis et Records d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII : Sturm Und Drang” marqué AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements de Art-Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet 2019 en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec le producteur de longue date Josh Wilbur (CORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions spéciales de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).



