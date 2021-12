Regardez l’ancien bassiste de Megadeth David Ellefson interpréter la reprise de « Hell Bent For Leather » de Judas Priest avec Raven

Ancien MEGADETH bassiste David Ellefson rejoint CORBEAU sur scène le 4 novembre au 44 Sports Grill & Nightlife à Glendale, Arizona pour interpréter une reprise du JUDAS PRIEST classique « L’enfer pour le cuir » et le CORBEAU original « Cherche et détruis ». Vous trouverez ci-dessous des séquences vidéo et des photos de son apparition.

CORBEAU le batteur Mike Heller est Ellefsonle camarade de groupe dans LE LUCIDE, qui a sorti son premier album éponyme en octobre via SpoilerHead Records.

« Le Lucide » a été produit par Heller et mixé/masterisé par Lasse Lammert.

CORBEAUle dernier album de , « Cité du Métal », est sorti en septembre 2020 via SPV/Marteau à vapeur.

Considéré comme faisant partie du mouvement « New Wave Of British Heavy Metal » du début des années 80, CORBEAU est peut-être mieux connu pour ses tournées pionnières en Amérique au début des années 80 qui ont donné à des groupes comme METALLIQUE et ANTHRAX leur premier goût de la route.

CORBEAUles albums de « Rock jusqu’à ce que tu tombes », « Éliminé » et « Tous pour un » a pratiquement inventé à la fois le speed metal et le power metal, le groupe repoussant constamment les limites tout en conservant son son et son attaque uniques, à la fois en studio et dans leur véritable élément : sur scène.

Ellefson a été licencié de MEGADETH plus tôt cette année après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. À l’époque, Ellefson a été accusé d’avoir soigné une mineure par le biais de vidéos et de messages en ligne. David a nié l’allégation et a répété à plusieurs reprises que la femme en question était une adulte consentante et consentante au moment de leur relation sexuelle virtuelle. Ellefson accompagné son démenti d’une prétendue capture d’écran d’une déclaration de la femme avec laquelle il aurait été impliqué à l’époque. Dans ce document, la femme a admis avoir enregistré les prétendues communications intimes qu’elle avait eues avec Ellefson et se dit « naïve » pour les avoir partagées avec un ami sans la permission du musicien.

David était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

En 2004, Ellefson a déposé une poursuite de 18,5 millions de dollars contre Dave Mustaine, alléguant la MEGADETH le leader l’a floué sur les bénéfices et s’est retiré d’un accord pour tourner Megadeth inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

David, un chrétien qui a lancé le Méga Ministères de la Vie groupe de culte en 2007, a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près de dix ans.



Merci aux Headbangers de Mike Gaube d’avoir capturé une vidéo en direct de David Ellefson en train de jammer « Hell Bent For Leather » et « Seek and Destroy » avec nous ce soir à Glendale, AZ. Publié par Raven le jeudi 4 novembre 2021

Raven – Hell Bent For Leather avec David Ellefson (ex-bassiste de Megadeth)



À Phoenix en Arizona, il y a quelques semaines Publié par Mark’s Metallic Hell le jeudi 9 décembre 2021

Une bonne nuit en voyant l’un de mes favoris Raven. C’est toujours super de voir les frères Gallagher, Mark et John… Publié par Jeremy Dumke le vendredi 5 novembre 2021

