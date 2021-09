Regardez l’ancien chanteur de Judas Priest Tim ‘Ripper’ Owens se produire à Haltom City, Texas

Séquences vidéo de l’ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” OwensLa représentation du 21 août au Haltom Theatre de Haltom City, au Texas, peut être visionnée ci-dessous.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 après avoir été découvert lorsque le batteur du groupe, Scott Travis, a reçu une cassette vidéo de lui en train de jouer avec le PRÊTRE acte de couverture ACIER BRITANNIQUE. JUDAS PRIEST à l’époque cherchait un remplaçant pour Rob Halford. Il a enregistré deux albums studio avec le groupe – 1997 “Jugulateur” et 2001 “Démolition” – avant PRÊTRE réuni avec Halford en 2003.

Tim Raconté Danny Stoakes qu’il n’arrive toujours pas à croire qu’il a pu diriger son groupe préféré. “C’est étrange, parce que vous les regardez totalement différemment”, a-t-il déclaré. “Vous en riez toujours un peu et vous vous dites : ‘Wow ! C’est fou.’ J’ai commencé à dire ça il y a des années, c’est vrai. C’étaient mes idoles — Glenn [Tipton] et KK [Downing] et Rob. JUDAS PRIEST était le seul groupe que j’avais sur les affiches quand j’étais enfant dans les années 80. Ouais, c’est un peu fou que tu deviennes une telle famille et amis. Et que nous étions vraiment — c’est ainsi que j’ai été traité. Alors vous les regardez différemment, comme, “Mec, ils étaient mes idoles.” Et même Rob, parce que nous sommes devenus amis. Et c’est une bonne chose, pour leur point de vue, car ils m’ont bien traité et c’est comme ça que c’est devenu. Ce n’était pas comme s’ils agissaient différemment.”

Owens a poursuivi en disant qu’en tournée avec PRÊTRE était “génial. Nous nous sommes tellement amusés et avons passé beaucoup de temps ensemble”, a-t-il déclaré. “C’était un très bon moment. Nous avons tout fait ensemble.”

En 2019, Owens Raconté Guitare ultime qu’il croit que son époque JUDAS PRIEST est largement négligé. “Oui, je pense que ça mérite vraiment plus [attention]”, a-t-il dit. “Je veux dire, ils ne font rien. [Laughs] C’est assez incroyable qu’ils aient complètement effacé ça qu’ils ne joueront pas… Je veux dire, ‘Brûle en enfer’ [off ‘Jugulator’], la foule aimerait entendre ‘Brûle en enfer’. Ils n’ont pas besoin de me rendre un hommage ou quoi que ce soit, mais ce serait bien de jouer une chanson de… Vous savez, c’était une chose assez importante, j’ai fait deux disques en studio, deux disques live et un DVD, à partir de ’96 à 2004. Donc c’est un peu fou que ça vient d’être effacé et qu’ils ne joueront même pas une chanson en live, parce que c’est JUDAS PRIEST.”

Tim Raconté La voix de métal en 2016 qu’il « n’aurait pas démissionné JUDAS PRIEST.” Mais il a précisé : “Je voulais partir JUDAS PRIEST, car j’avais déjà enregistré le TERRE GELÉE enregistrer [‘The Glorious Burden’]. Alors je voulais sortir de JUDAS PRIEST, parce que je voulais faire autre chose, mais je n’aurais jamais arrêté. Parce que j’étais de très bons amis avec eux, et j’étais le chanteur de JUDAS PRIEST. Mais pour gagner plus d’argent et faire plus de choses, j’ai dû me diversifier et faire d’autres choses.”

Owens et Abattre sont réunis dans LE PRÊTRE DE KK qui comprend également le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KK sortira son premier album, “Sermons du pécheur”, le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



