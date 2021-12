Regardez l’ancien chanteur d’Iron Maiden Paul Di’anno recevoir des massages de drainage lymphatique

Vidéo de l’ancien IRON MAIDEN chanteur Paul Di’Anno recevant des traitements de drainage lymphatique plus tôt cette semaine à Zagreb, en Croatie, peut être vu ci-dessous.

Un massage de drainage lymphatique soulage l’enflure qui se produit lorsqu’un traitement médical ou une maladie bloque le système lymphatique. Cela implique de manipuler doucement des zones spécifiques du corps pour aider la lymphe à se déplacer vers une zone où les vaisseaux lymphatiques fonctionnent.

Le musicien de 63 ans, qui a lutté contre plusieurs problèmes de santé ces dernières années et est actuellement en fauteuil roulant, s’est rendu en Croatie pour subir une opération au genou.

Janvier dernier, Kastro Pergjoni, directeur des opérations du Charrette & Chevaux pub à Stratford, Londres, Angleterre où IRON MAIDEN a fait ses débuts en direct en 1976, a lancé une campagne de financement participatif sur Juste Donner pour Di’Anno être traité en privé. Plus de 13 000 £ ont été collectés – à peu près le coût d’une intervention chirurgicale sur l’un des Paulles genoux. Une deuxième campagne de financement participatif a été lancée au cours de l’été et a permis de récolter près de 10 000 £ sur un objectif de 15 000 £.

Di’Anno aurait subi une opération en 2016 pour retirer un « abcès de la taille d’une balle de rugby » sur ses poumons et aurait nécessité une opération de remplacement du genou aux deux genoux après avoir été impliqué dans plusieurs accidents de moto au fil des ans. Par conséquent, Di’Anno a été forcé de s’asseoir alors qu’il se produisait dans ses spectacles les plus récents.

Di’Anno enregistré deux albums classiques avec IRON MAIDEN — un effort éponyme en 1980 et « Tueurs » en 1981 — avant d’être licencié et remplacé par Bruce Dickinson. Il a continué à diriger un certain nombre d’autres groupes, y compris TUEURS et ZONE DE BATAILLE, et a sorti plusieurs disques solo.

En mars 2011, Di’Anno a été condamné à neuf mois dans une prison du Royaume-Uni après avoir perçu à tort des prestations du gouvernement en affirmant qu’il avait subi des lésions nerveuses au dos qui l’empêchaient de travailler.

Di’Anno a terminé sa première tournée nord-américaine au début de 2010, 17 ans après avoir été expulsé à la suite d’une peine de prison pour armes à feu et délits de drogue.

Pergjoni, qui est derrière Cart & Horses depuis 2016, louant le pub aux propriétaires de l’immeuble qui convertissent le café en plein air et le parking en appartements, a discuté de ses efforts de collecte de fonds lors d’une apparition en 2020 sur le podcast « Uncle Steve’s Iron Maiden Zone ». Lorsqu’on lui a demandé s’il avait approché les membres de IRON MAIDEN eux-mêmes à contribuer d’une manière ou d’une Di’Anno campagne, Kastro a dit : « Moi, non, je ne l’ai pas fait, pour être honnête, parce que je ne veux pas mettre les choses… Quelle est la meilleure façon de le dire maintenant ? Ce n’est pas à moi d’aller vers eux, car je n’ai aucun lien avec IRON MAIDEN eux-mêmes. Même quand je [need to approach] Steve [Harris, IRON MAIDEN bassist and founder], je passe par ses amis ou sa sœur parfois ou des amis proches qu’il doit obtenir des trucs de lui. Mais pour aller à JEUNE FILLE pour quelque chose qui est lié à JEUNE FILLE, je ne pense pas que ce soit moi personnellement, ou Cart & Horses, qui les contacte. J’aimerais qu’ils se manifestent et couvrent tout ce qui reste ou disent quoi que ce soit, mais je ne pense pas que ce soit à moi d’aller JEUNE FILLE. Parce que [Paul‘s] a des amis et il a des liens avec JEUNE FILLE plus que moi, donc si JEUNE FILLE voulu, ou si quelqu’un d’autre l’avait voulu, ils l’auraient fait. Mais jusqu’à présent, rien, malheureusement, non. »

Dans une interview de décembre 2019 avec le site Web espagnol Mariskalrock.com, Di’Anno a déclaré qu’il avait eu de la chance d’être en vie après avoir développé une infection mortelle il y a plusieurs années. « J’ai eu une septicémie en Argentine », a-t-il révélé. « J’étais très, très malade. Je suis presque rentré chez moi en Angleterre, puis directement à l’hôpital. J’ai subi des opérations sur les deux jambes. Pour le moment, je n’ai qu’un genou. L’autre genou a été retiré, mais il n’y a pas de nouveau genou mis en place, donc ça a été une chose de ciment. Mais je veux jouer, évidemment, mais je ne peux pas le faire jusqu’à ce que je sois réparé. Je n’ai pas arrêté de jouer de la musique, et je n’ai aucun plan prendre ma retraite – je veux continuer à jouer – mais je dois me rétablir. »

Élaborant sur son processus de récupération, Di’Anno a déclaré: « Je ne vais pas de mieux en mieux – pas encore, jusqu’à ce que mes deux genoux soient opérés. La prochaine opération consistera à retirer mon genou gauche et à le remplacer immédiatement, ce que je « Je dois faire de la rééducation pour essayer de me tenir debout sur cette jambe. Et puis je peux en quelque sorte me déplacer avec des béquilles après un moment, ce qui serait fantastique. Je devrais peut-être m’asseoir sur la scène, mais si je peux me lever sur une jambe, c’est plus facile pour voler et des choses comme ça. Je vais peut-être encore devoir me déplacer un peu en fauteuil roulant, mais si je joue sur scène en fauteuil roulant, au moins je peux sauter sur les béquilles et alors peut-être asseyez-vous et chantez. Malheureusement, ce sera le reste de ma vie, à cause de la septicémie. J’ai eu tellement de chance. La septicémie vous frappe vraiment fort, et dans l’avion de Londres de retour d’Argentine, tout le monde me disait, « Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Vous allez bien ? » Et je me dis ‘Ouais, pourquoi ne vas-tu pas te faire foutre et me laisser tranquille ?’ genre de chose. Je ne savais pas que j’étais en train de mourir. Et quand je suis rentré à la maison et que je me suis effondré sur le sol, j’avais mon téléphone portable avec moi. J’étais seul, parce que ma femme et mes enfants étaient là-bas. L’Amérique. J’ai eu les ambulanciers. Ils sont descendus et ils ont défoncé ma porte et m’ont emmené à l’hôpital. J’ai passé huit mois dans cet hôpital… Et tu as 45 minutes pour te remplir d’antibiotiques ou tu Je mourrai. Je viens juste de faire ça.

Pressé de savoir s’il est optimiste quant à son retour sur scène un jour, il a déclaré Mariskalrock.com: « Ouais. Putain c’est vrai. Si je ne peux pas jouer de musique, je pourrais aussi bien me suicider… Je vais peut-être devoir m’asseoir sur scène sur une chaise, mais au moins je peux remonter sur scène… Et puis, quand ils feront la jambe droite, alors je serai d’accord pour tout faire. Ça va prendre du temps.



Drainage lymphatique et discussion sur West Ham. Ne peut pas être mieux pour la relaxation et les résultats positifs. N’est-ce pas Paul Andrews ? Publié par Stjepan Juras le mercredi 1 décembre 2021

Le premier jour de traitement (drainage lymphatique) a été bon, plein de rires et d’énergie positive. Paul Andrews a apprécié en collaboration avec des médecins. On peut voir les progrès dès le début. Publié par Stjepan Juras le lundi 29 novembre 2021