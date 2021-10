Regardez Last In Line, Feat. Vivian Campbell et Vinny Appice, interprètent des classiques de Dio à Jim Thorpe, en Pennsylvanie

Des séquences vidéo filmées par des fans de DERNIER EN LIGNELa performance du 22 octobre à Penn’s Peak à Jim Thorpe, Pennsylvanie peut être vue ci-dessous.

Formé en 2012 par le batteur Vinny Appice, guitariste Viviane Campbell et bassiste Jimmy Bain – Ronnie James Dioles co-conspirateurs et co-auteurs de la « Saint plongeur », « Dernier en ligne » et « Sacre Coeur » albums — DERNIER EN LIGNEl’intention initiale était de célébrer Ronnie James Diopremiers travaux en réunissant les membres de l’original DIO s’aligner. Après avoir joué des spectacles qui comportaient une setlist composée exclusivement de matériel des trois premiers DIO albums, le groupe a décidé d’aller de l’avant et de créer une nouvelle musique dans la même veine.

DERNIER EN LIGNEle premier album de, « Couronne lourde », a été libéré en février 2016, atterrissant au n ° 1 sur Panneau d’affichageGraphique Heatseekers de . Initialement, la libération avait été précédée d’une tragédie lorsque Bain est décédé subitement à l’âge de 68 ans le 23 janvier 2016. DERNIER EN LIGNE, honorant ce qu’ils savaient être Bainle souhait de garder le groupe en mouvement, amené Phil Soussan et engagé dans une tournée soutenue pour soutenir l’album avant de commencer à travailler sur la sortie de suivi, 2019’s « Je-je ».

En juin dernier, Soussan a parlé à Metal-Net.com de l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement pour DERNIER EN LIGNEle troisième album de. Le LP est provisoirement attendu en 2022 via un label qui n’a pas encore été divulgué.

« J’ai été assez motivant avec le groupe », Phil mentionné. « J’essaie de faire avancer les choses. Nous voulions travailler sur différents aspects [during the pandemic]. Je trouve des choses que nous pourrions faire… Nous avons eu quelques réflexions avec DERNIER EN LIGNE. J’essayais de planifier une émission en streaming. Nous n’avons pas pu le faire car Viviane [Campbell, LAST IN LINE and DEF LEPPARD guitarist] a des problèmes de santé préexistants et il n’est pas vraiment en mesure de voyager tant que nous n’avons pas l’assurance qu’il sera en bonne santé et capable de le faire. Donc, par respect, nous avons essayé de faire d’autres choses. Nous avons une émission de télévision, qui était comme un Zoom chat show que nous ferions de temps en temps, et c’était amusant. Et nous devions également nous efforcer d’obtenir un nouveau contrat d’enregistrement – ​​nous changions de label – donc c’est quelque chose que nous sommes en train de faire, et nous nous en approchons maintenant. Mais une partie de cela consistait à écrire un troisième disque. Nous avons donc travaillé dur pour essayer d’écrire un troisième disque et même enregistrer ce troisième disque alors que nous étions dans différents endroits à travers le monde. Et, évidemment, ce groupe fonctionne comme une unité dans tous les sens du terme, donc c’est un vrai handicap de ne pas pouvoir être dans la même pièce que tout le monde et d’essayer d’y arriver. »

En février, Appice a dit à Metal From The Inside que l’ancien DOKKEN et courant ÉTRANGER bassiste Jeff Pilson, qui a produit les deux « Je-je » et 2016 « Couronne lourde », n’est pas impliqué dans le prochain DERNIER EN LIGNE album. « Nous avons fait un changement », a-t-il déclaré. « En fait, le gars qui a mixé le dernier disque, Chris Collier – il est super; il travaille avec CORN — il a enregistré ce disque. Et nous le produisons en quelque sorte nous-mêmes, entre nous tous.

« Jeff c’est super — Jeffest un grand producteur, et [he has] d’excellentes idées et des trucs, mais nous avons juste senti que nous pourrions probablement faire ce que nous voulons faire maintenant que nous sommes un groupe, nous avons été sur la route, et nous savons ce que nous voulons entendre », a-t-il expliqué. « Mais ça arrive très bien. Le truc a l’air fantastique.

« Et oui, j’ai traversé beaucoup de choses avec Jeff Pilson. Je le connais depuis des années. C’est un gars super. Il est comme mon frère. »

Toujours en février, Soussan a déclaré au podcast « Pat’s Soundbytes Unplugged » que le groupe travaillait sur « une chanson très, très spéciale que nous allons sortir très bientôt. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c’est quelque chose dans l’intervalle entre nous sortir avec un nouvel album, ou sortir un nouvel album, et maintenant », a-t-il déclaré. « Donc, nous allons le faire en tant que single vidéo. »

Quant à la direction musicale du nouveau DERNIER EN LIGNE Matériel, Phil a déclaré: « Les chansons sont une autre progression du dernier album – la différence entre « Couronne lourde » et ‘je-je’, et maintenant ‘je-je’ et quel que soit le nom de ce prochain album ; on ne sait pas encore d’ailleurs. Mais il a définitivement évolué encore plus; c’est encore plus en évolution, mais nous essayons toujours de garder les caractéristiques de DERNIER EN LIGNE là. Je veux dire, tu ne peux pas secouer ces choses – tu ne peux pas secouer Vinnyc’est du tambour, tu ne peux pas trembler Vivianeest en train de jouer. Et j’aimerais dire la même chose à propos de moi, et, bien sûr, André. »

Certaines des premières sessions d’enregistrement pour DERNIER EN LIGNEle troisième album de s’est déroulé en janvier 2020 à Steak House studio à North Hollywood, en Californie.