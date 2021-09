Regardez Laura Ingraham taquiner un Sean Hannity très agacé pour avoir porté tant de maquillage ⋆ .

Si l’on va s’asseoir dans un studio de télévision en tant que présentateur ou animateur, on a deux choix. Soit vous pouvez mettre au moins un peu de maquillage de base (ou quel que soit son nom), ou vous pouvez ressembler à une nappe d’huile. C’est soit/ou et, si nous sommes tous honnêtes, il y a une raison pour laquelle nous ne voyons pas beaucoup de marées noires à la télévision, à l’exception de Don Junior, bien sûr.

Sean Hannity porte du maquillage à l’antenne. Il va assez épais, du moins à notre goût. De toute évidence, les problèmes de maquillage de Sean sont à plusieurs zéros sur la liste des problèmes graves que nous avons tous avec lui. Mais de toute évidence, Sean a quelques problèmes avec son maquillage ou du moins le reconnaître. Nous pouvons le dire à la manière absolument effrayante et effrayante dont il a remis son spectacle à Laura Ingraham hier soir (en parlant de grincer des dents).

Sean et Laura ont traversé les ruisseaux quand elle l’a interrogé sur une annonce

« Y a-t-il quelque chose que vous alliez nous dire ? Je pense que la ligne de cosmétiques que vous êtes sur le point de lancer va être très populaire.

Sans surprise, Sean n’avait aucune idée de ce dont Laura parlait, mais nous ne le savons jamais non plus.

“Le quoi?”

Cela aurait dû s’arrêter là parce que Sean ressemblait clairement à une biche devant un bus. Mais hélas, Laura a continué, encore une fois – en babillant sur quelque chose d’incompréhensible :

« Ouais, vous avez un produit cosmétique, n’est-ce pas ? J’ai vu ça quelque part.

C’est dommage que Don Junior se soit déjà reniflé dans l’émission de Hannity car c’est à ce moment-là que Sean est devenu assez “déclenché” par sa masculinité (ou peu importe comment il l’appelle) et il a commencé à se vanter de…

“Tu n’as pas vu ?” (Sean regarde alors ses propres mains comme s’il les admirait souvent) “Vous savez, de frapper et de frapper et de frapper et de coudes et de poinçonner.”

On entend très rarement un homme adulte parler de « frapper et frapper et de donner des coups de coude et de poing » à moins que cet homme ne soit à la barre des témoins et désigne un méchant assis dans la salle d’audience. Sean n’était pas dans une salle d’audience, il était à la télévision nationale, et tout cela semblait juste… guh.

Ce ne serait pas cool si le personnel du studio de Laura ne pouvait pas la supporter (ou Sean) non plus, et lui glissait simplement la ligne pour qu’ils ressemblent tous les deux à des idiots? C’est une pensée assez gentille pour choisir de croire en regardant ceci :

Le grincer des dents augmente de façon exponentielle à chaque seconde qui passe de ce clip. pic.twitter.com/F4Y8h9s2OO – Justin Baragona (@justinbaragona) 30 septembre 2021

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak