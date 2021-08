Regardez le batteur de Fates Warning Bobby Jarzombek jouer avec la légende du pays George Strait à Las Vegas

MISE EN GARDE DES DESTINS et Sébastien Bach le batteur Bobby Jarzombek effectué avec Détroit de George pendant le stand de deux nuits du légendaire artiste de musique country au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada ce week-end. Des séquences vidéo filmées par des fans des concerts peuvent être vues ci-dessous.

Jarzombek rejoint Détroitest neuf membres AS DANS LE TROU groupe plus tôt cette année. Le groupe comprend Quotidien de Mike à la guitare acier et Terry Hale à la basse, deux musiciens qui ont été avec Détroit toute sa carrière.

En plus des chansons de Détroitcatalogue, l’auteur-compositeur-interprète de 69 ans a également interprété des reprises de Waylon Jennings‘s “Le blues de Waymore”, Villes Van Zandt‘s “Gauche et Pancho” et Tom Petit‘s “Tu me détruis”.

Détroit a vendu plus de 68,5 millions de disques et a remporté 33 albums platine ou multi-platine, le plus grand nombre de musique country, et 60 singles n ° 1 – le plus grand nombre de tous les artistes de tous les genres musicaux de l’histoire. Il est membre du Temple de la renommée de la musique country, détient un Grammy pour “Meilleur album country” avec “Troubadour” et plus de 60 prix de l’industrie de la musique et du divertissement.

Originaire de San Antonio, Texas Jarzombek a longtemps été l’un des batteurs les plus respectés et admirés de l’État de Lone Star. Depuis qu’il a fait sa marque avec un groupe de métal local JUGGERNAUT au milieu des années 80, PolicierL’assaut chirurgical percutant de a propulsé les légendes ÉMEUTE, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halfordtenue solo et prog wackos ENCRE SPASTIQUE, entre autres. Pro du tourisme depuis plus de 30 ans, Policier a joué sur les cinq continents et s’est produit devant certaines des plus grandes foules au monde, y compris Rock à Rio et le Wacken en plein air estival. Au cours des 15 dernières années, il a partagé son temps entre les piliers du prog metal MISE EN GARDE DES DESTINS et ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach‘s bande. Policier continue également de travailler en direct et en studio avec une variété d’actes de musique country.

Policier a émis son “Performances & Techniques” DVD d’apprentissage de la batterie en 2005, puis s’est associé à Échantillons de platine pour la sortie des 2011 “Bobby Jarzombek Metal MIDI Groove Library”.



Ok, c’est mon dernier clip du week-end dernier.



George présente les membres du groupe ‘Ace In The Hole’.



La chose la plus cool jamais! Publié par Bobby Jarzombek le mardi 17 août 2021

