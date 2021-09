Regardez le casting des demoiselles d’honneur se réunir pour une cause importante

in

Le casting de Demoiselles d’honneur est prêt à pararrtyyy – pour célébrer la journée d’inscription d’un ami, c’est-à-dire.

Et, non, nous ne parlons pas du genre avec un Kitchen-Aid, mais plutôt de rappeler aux copains de s’inscrire pour voter.

Kristen Wiig, Rose byrne, Ellie Kemper, rudolph maya, Melissa McCarthy et Annie Mumolo tous réunis virtuellement le jeudi 7 septembre. 23 pour parler du sujet dans une vidéo partagée par l’organisation non partisane Je suis un électeur.

Le sujet a été abordé au milieu de l’appel vidéo des co-stars alors qu’ils discutaient tous de leurs objectifs pour l’année à venir. Ellie a dit qu’elle avait déjà atteint son objectif de mettre son nom sur plus de listes de diffusion, et Kristen a exprimé son désir d’essayer le shampoing sec.

“Pour m’appuyer sur Kristen, je vais arrêter de me laver les cheveux”, a plaisanté Rose, “et je vais arrêter de me laver le corps et je vais juste lancer les dés.”

Mais il ne fallut pas longtemps avant que leur réunion ne soit interrompue par un invité très spécial : Wilson Phillips!