Regardez le clip de Billy Porter pour le nouveau single « Children »

Acteur, chanteur, réalisateur, compositeur, dramaturge et auteur primé aux GRAMMY, EMMY et Tony Billy Porter a sorti le clip officiel de « Enfants » exclusivement sur Facebook.

« La chanson parle de se choisir soi-même », dit Billy Porter, « que choisir son authenticité personnelle est la seule façon de vivre – et ensuite utiliser le pouvoir de ce choix pour aider les autres à faire le même choix. »

Billy poursuit : « C’est ma première vidéo avec ma nouvelle équipe à Island/Republic. J’étais si heureux d’amener mon bon ami et collègue de longue date AC Ciulla dans le mix pour chorégraphier le grand moment de danse. J’étais également ravi que nous ayons pu lancer notre belle gamme de figurants avec l’aide du Centre Ali Forney, un endroit qui est très spécial pour moi et qui fait un si bon travail.

« La chanson a un message universel, mais je voulais vraiment que l’ambiance du visuel soit pour célébrer notre communauté. » Billy commente le clip : « Ce moment visuel parle d’autonomisation, de nous tous réunis et d’autonomisation de tous ceux qui sont sous le son de ma voix. C’était l’énergie que je voulais en ce moment. Faire ça ensemble. Nous sommes tous des enfants. Il s’agit d’espoir. C’est plein d’espoir. Et je sais qu’il n’y a pas grand-chose à espérer, alors nous contrecarrons cela exprès. C’est de cela qu’il s’agit.

« Children » est un hymne de dancefloor à haute énergie co-écrit avec l’auteur-compositeur nominé aux GRAMMY Award MNEK [H.E.R., Dua Lipa] et Jade Thirlwall de Little Mix.

Juste à temps pour la saison des fêtes, Billy Porter a également sorti sa version du classique des fêtes « Have Yourself A Merry Little Christmas », produit par Justin Tranter (Britney Spears, Camilla Cabello, Justin Bieber, et plus).

Billy Porter a interprété son interprétation de « Have Yourself A Merry Little Christmas » à l’occasion du National Christmas Tree Lighting de cette année à Washington, DC. Billy interprétera également un classique des Fêtes à In Performance à la Maison Blanche: Spirit of the Season qui sera diffusé le mardi 21 décembre à 20 h HE sur les stations PBS à l’échelle nationale.

Achetez ou diffusez « Enfants ».