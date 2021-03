Regardez le clip de Joe Strummer pour l’album ‘I Fought The Law’ de ‘Assembly’

Records de Dark Horse célèbre la sortie d’aujourd’hui de « Assemblée », la collection nouvellement remasterisée de morceaux solo de Joe Strummer, l’ancien leader de LE CHOC, avec la première mondiale d’une vidéo pour « J’ai combattu la loi ». La chanson a été reprise par LE CHOC, et cette version nouvellement découverte a été enregistrée en direct à Londres par Joe et son groupe LES MESCALEROS.

« J’ai combattu la loi », avec l’autre morceau en direct, LE CHOC favori « Rudie ne peut pas échouer », ont été considérés comme perdus, mais ont été découverts et mélangés et maîtrisés par trois fois Prix ​​Grammy– ingénieur gagnant Paul Hicks (LES BEATLES, John Lennon, LES PIERRES QUI ROULENT, David Bowie) en particulier pour la sortie de « Assemblée ». La vidéo d’accompagnement de la piste a été créée par Spencer Ramsey.

« Assemblée » est maintenant disponible sur vinyle rouge 2xLP en édition limitée, vinyle noir gatefold 2xLP 180 grammes, CD et numériquement pour diffusion et téléchargement.

« Assemblée » présente des singles remasterisés soigneusement sélectionnés, les favoris des fans et des raretés d’archives du Strummer catalogue solo, y compris « Coma Girl », «Johnny Appleseed» et «Yalla Yalla» (avec LES MESCALEROS) à son interprétation emblématique de Bob Marleyde « Chanson de la rédemption » et des contributions à la bande sonore comme « L’amour tue » (du film de 1986 «Sid et Nancy»). Remasterisé par Hicks, la compilation de 16 titres comprend trois versions inédites de titres classiques de LE CHOC, y compris l’enregistrement à domicile inédit de « Partenaire Junco » et des performances live électrisantes de « Rudie ne peut pas échouer » et « J’ai combattu la loi », enregistré par Joe Strummer et LES MESCALEROS à la Brixton Academy de Londres le 24 novembre 2001. De plus, « Assemblée » comprend des notes de doublure exclusives écrites spécialement pour cette collection par un musicien Jakob Dylan.

Poète punk, musicien, compositeur, acteur et icône de style, Strummer a passé sa vie à briser les frontières musicales et culturelles en tant que chanteur de LE CHOC et en tant qu’artiste solo. Ses chansons semblent aussi urgentes et vitales aujourd’hui que lorsqu’elles ont été écrites. Appelant les injustices sociales et donnant une voix aux luttes de la classe ouvrière, Strummerles paroles politiquement chargées ont touché une corde sensible auprès de légions de fans et de la presse, avec Pierre roulante appel LE CHOC « le plus grand groupe de rock and roll du monde. » «Les gens peuvent changer tout ce qu’ils veulent», a-t-il dit un jour, «et cela signifie tout dans le monde». A travers son art, Strummer a joué son rôle dans le façonnement du paysage musical du monde et a laissé avec lui un héritage inégalé et intemporel.

« Assemblée » liste des pistes:

01. Fille coma



02. Johnny Appleseed



03. J’ai combattu la loi (Live à la Brixton Academy, Londres, 24 novembre 2001) *



04. Tony Adams



05. Sleepwalk



06. L’amour tue



07. Descendre Moïse



08. Style de rayons X



09. Mondo Bongo



dix. Rudie ne peut pas échouer (Live à la Brixton Academy, Londres, 24 novembre 2001) *



11. À la frontière, Guy



12. Ombre longue



13. Ville oubliée



14. Yalla Yalla



15. Chanson de la rédemption



16. Partenaire Junco (Acoustique) *

* inédit



