Regardez le clip de Kk’s Priest pour l’épopée de neuf minutes « Return Of The Sentinel »

LE PRÊTRE DE KK, le nouveau groupe mettant en vedette l’ancien JUDAS PRIEST membres KK Downing (guitare) et Tim “Éventreur” Owens (voix), avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE), a sorti le clip officiel de la chanson de neuf minutes “Le retour de la sentinelle”. Avec des références aux grands de la science-fiction, la vidéo lyrique ressemble à une combinaison des meilleurs éléments de chacun d’eux.

Abattre déclare : « Le “Le retour de la sentinelle” la chanson et la vidéo définissent l’ensemble du son et de l’image de l’évolution du vrai et du métal classique… Le métal qui est une partie si importante de nous tous qui avons fait ce merveilleux voyage ensemble.”

“Le retour de la sentinelle” est tiré de LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, qui sort aujourd’hui (vendredi 1er octobre) via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

“Le retour de la sentinelle” est un choix audacieux pour clore l’album. Non seulement c’est une suite du morceau classique de JUDAS PRIESTPlatine de 1984 “Les défenseurs de la foi” album, c’est une épopée qui ne respecte pas les règles. La première moitié est un métal émouvant et la seconde moitié est sombre et tamisée, ce qui reflète l’histoire d’un être qui, autrefois dispensateur de justice et de mort, fait maintenant face à sa propre mortalité.

La couverture de l’album présente une mystérieuse silhouette vêtue d’un habit de moine, qui Abattre les états sournois peuvent être ou non lui, tenant un livre de sermons. Il dit que le “pécheur” dans le titre fait référence à son célèbre solo dans cette chanson classique du même nom et reflète également son sentiment d’aliénation vis-à-vis du groupe révolutionnaire qu’il a aidé à créer. “Tout le concept est le fait que je continue fièrement d’être qui je suis et ce que je suis et de faire ce que je fais”, déclare Abattre. “Cela fait près de 10 ans. Je suis de retour à faire de la musique.”

Et ses disciples sont prêts à recevoir ses sermons. Il a emmené un ancien membre du groupe avec lui, et ils ont sorti un album avec un son moderne qui rappelle ce que les fans ont toujours aimé. Abattre et sa musique et qui sonne toujours frais. “Toute ma vie, les gens ont toujours voulu un album que nous avons fait dans le passé”, muses Abattre. « A quoi ressemble le nouvel album ? Est-ce que ce sera quelque chose comme « Acier britannique »? Sera-ce quelque chose comme « Ailes tristes »?’ Les gens espèrent que vous allez faire un disque que vous avez déjà fait. Donc, d’une certaine manière, ce disque sonne comme quelque chose qui a déjà été fait ou aurait dû être fait. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au passé. Par exemple, « Frères de la route ». Si vous enlevez toutes les paroles et n’écoutez que la musique, vous pourriez peut-être écouter ‘Vous avez une autre chose à venir”.”

Après des années à profiter tranquillement de la vie loin des rigueurs de la route et d’un enregistrement intense en studio, Abattre réapparu sur scène en août 2019. De là, la conversation a conduit à Abattre interpréter quelques chansons avec Ross le patron à Bloodstock en plein air. La performance a électrisé la foule et revigoré Abattre. En novembre de la même année, il a monté un spectacle à Wolverhampton, au Royaume-Uni avec Owens, Binks, MEGADETH bassiste David Ellefson et HOSTILE guitariste AJ Mills. Abattre avait produit deux albums pour ce dernier groupe. S’étendre JUDAS PRIESTcatalogue de , ce spectacle superbe et réussi a envoyé des ondes de choc dans le monde du métal : KK était de retour et les fans avaient clairement faim de plus.

Plutôt que de simplement compter sur ses succès passés et de partir sur la route en exécutant des classiques JUDAS PRIEST chansons, le célèbre guitariste a fait ce qu’il a toujours fait : créer de la nouvelle musique. Et des chansons que les fans voudraient entendre et chanter en concert. Abattre assemblé Owens, Moulins, Newton et Elg créer “Sermons du pécheur”, un album qui célèbre ses racines classiques du métal et nous encourage à chérir ces pionniers emblématiques que nous avons toujours avec nous. Il plaisante que LE PRÊTRE DE KK est “comme un nouveau vieux groupe. Ou un vieux nouveau groupe.”

“Le message ultime est que nous nous sommes éloignés de cette musique que nous aimions depuis si longtemps et à laquelle nous sommes si dévoués, et maintenant nous sommes dans une situation où beaucoup de gens décèdent”, explique Abattre. “Nous avons perdu beaucoup de gens formidables – [Ronnie James] Dio, Lemmy, je pourrais continuer — et cela va s’accélérer dans les années à venir. En gros, profitez de tout ce qui reste de cette marque de métal y compris de moi. Ça ne va pas durer éternellement.”

Abattre passé quatre mois à écrire et enregistrer “Sermons du pécheur” et, avec de nouvelles idées, il a même ressuscité quelques riffs archivés des années 80. (Pouvez-vous les choisir ?) Après avoir établi un partenariat avec Groupe de musique Explorer1, l’album devait initialement sortir il y a un an, mais avec la pandémie de COVID-19 réduisant les plans de sortie et de tournée de tout le monde, Abattre s’est retiré et a passé deux mois de plus à peaufiner l’album comme il le voulait. Le temps supplémentaire a payé.

Ouvre-album à grande vitesse “Éclair de l’enfer” offre une vision fictive de la façon dont le métal est arrivé avant que les masses ne soient prêtes pour cela, il a donc germé à la fin des années 60 avant d’exploser dans les années 70 et 80. Des rockeurs entraînants comme “Levez vos poings” et “Sauvage et libre” délectez-vous de la passion et des excès que les fans de métal embrassent. Le jeu de guitare est intense et inspirant, et le groupe tire sur tous les cylindres.

Abattre espère toucher autant de headbangers que possible dans le monde entier, de l’Europe à l’Amérique du Nord et du Sud. “Sermons du pécheur” est une lettre d’amour à la musique qu’il a aidé à créer et à faire évoluer et aux adeptes dévoués qui l’ont soutenue. “Je parle des fans purs et durs qui ne vont nulle part”, dit Abattre. “Ils ne vont certainement pas sauter sur un genre de musique différent juste parce que beaucoup de leurs héros sont malheureusement en train de mourir. Et ce sentiment est dans cet album où nous avons dit dans la chanson principale, ‘le temps nous est compté, les choses ne seront peut-être plus jamais les mêmes, mais les sermons du centre pécheur peuvent nous aider à ressusciter.’ Parce qu’on ne sait jamais quand le dernier concert sera le dernier, pour ainsi dire. Je suis plutôt optimiste. Je travaille sur du matériel pour le deuxième album.”

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — les années 1997 “Jugulateur” et 2001 “Démolition” – avant PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2019, Abattre a dit qu’il avait contacté JUDAS PRIEST de participer à la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que le second était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison principale” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

