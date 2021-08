Regardez le clip de la superstar hardcore pour “Attrape-moi si tu peux”

Le clip officiel de “Attrape-moi si tu peux”, le nouveau single explosif des “métalliques de la rue” suédois SUPERSTAR HARDCORE, peut être vu ci-dessous.

“Attrape-moi si tu peux” accélère le rythme et s’appuie sur l’élan créé par la sortie du groupe en 2018 “Vous ne pouvez pas tuer mon rock’n roll”. Cela a vu le groupe voyager à travers le monde, de l’Amérique à l’Australie, jouant devant certains des plus grands publics de leur carrière et incluant une soirée inoubliable, où ils ont battu le record de fréquentation pour un acte principal lors de la soirée d’ouverture du célèbre Festival de rock suédois.

Fort, agressif et totalement implacable, “Attrape-moi si tu peux” éclate les haut-parleurs avec un assaut d’attitude, combiné avec un backbeat martelant et un refrain qui frappe comme un train de marchandises. Ce single donne parfaitement le ton du prochain album du groupe “Abrakadabra”, dont la sortie est prévue en mars 2022.

Enregistré à la fois à Osterlycken et Bombastik à Musikhens Hus à Göteborg, le groupe est revenu à ses racines pour travailler avec un producteur acclamé Johan Reiven, avec qui ils ont déjà collaboré sur leur Black Album de 2005. Le résultat est une collection intense et percutante de chansons que le batteur Magnus “Adde” Andreasson décrit comme une “suite naturelle de l’album Black” et certainement “un album pour les fans qu’il vaut mieux partager avec de bons amis, de la bière fraîche et des haut-parleurs très forts”.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview de 2019 avec Roppongi Rocks s’il pense que lui et ses camarades de groupe doivent écrire des chansons de fête amusantes et « de bien-être » plutôt que des chansons plus sérieuses, SUPERSTAR HARDCORE chanteur Jocke Berg mentionné: “SUPERSTAR HARDCORE est synonyme du mot « se sentir bien ». Cela devrait être amusant. C’est boire et griller. Une sacrée pré-party avec SUPERSTAR HARDCORE, sorte de. L’album précédent n’était pas comme ça. Cela n’a pas été très agréable car il faisait assez sombre. Mais si nous voulions écrire un OUTIL chanson ou quelque chose comme ça, ça ne cadrerait pas avec HARDCORE. Nous devons être dans la région musicale où le SUPERSTAR HARDCORE le son vit. Dans ce cas, nous devrions le faire comme un projet parallèle. Je veux faire un album de death metal. Malheureusement, je ne peux pas faire ça avec HARDCORE.”

Quant à la façon dont il décrirait SUPERSTAR HARDCOREson, Jocke a déclaré: “Le nouvel album ressemble beaucoup à du rock d’arène. Vous pouvez entendre REINE vibrations. LAME – des vibrations évidentes. ZZ TOP. J’aimerais appeler ça du rock d’arène. C’est le genre d’ambiance que nous avons. C’est un gros son. Nous avons eu REINE comme point de départ. REINEest fantastique. Surtout avec Freddie Mercury au chant. Nous avons eu ce sentiment de rock d’arène comme point de départ. Nous avons essayé de capturer ce sentiment d’une manière ou d’une autre.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).