Regardez le clip d’Incognito pour le morceau classique « You Are In My System »

Pour célébrer les 40 ans du 8CD, rétrospective de 106 titres de Le premier disque d’Incognito, Jazz Funk, les pionniers du funk britannique ont sorti un clip pour « You Are In My System ».

Le visuel ludique et riche en effets trouve un danseur se déplaçant dans une maison, présentant un certain nombre de mouvements chorégraphiés, tandis que Bluey et son groupe accompagnent l’interprète.

L’ensemble de CD, intitulé Always There 1981-2021 : 40 Years & Still Groovin’, est emballé dans une boîte rigide avec des pochettes intérieures pour cartes individuelles et un livret de 52 pages avec des notes écrites par Charles Waring et des photos des archives du groupe.

Sortis le 19 novembre, les CD 1 à 5 ont été organisés par le fondateur et moteur du groupe Bluey avec les CD 2 et 4 contenant des morceaux inédits. Le CD six est un rare album live uniquement en japonais enregistré en 1996, tandis que les CD sept et huit ont été compilés par Gilles Peterson, un supporter de longue date du groupe, qui a sorti sept de leurs albums sur son propre label Talkin’ Loud.

Le livret de 52 pages contient un essai de 10 000 mots écrit par Charles Waring sur la base d’une récente interview avec Bluey. Dans les notes détaillées de la pochette, Charles retrace le parcours d’Incognito depuis l’enfance de Bluey jusqu’à ses premiers succès dans le cadre de la scène brit-funk des années 1980. Il retrace également la réémergence et la renommée mondiale du groupe pendant les années Talkin’ Loud sous l’aile de Gilles Peterson ; des rencontres avec des légendes telles que Stevie Wonder et Chaka Khan ; et les récents succès d’Incognito sur des labels indépendants tels que Dome et Edel. Les notes sont entrecoupées de photos des différentes incarnations du groupe issues des archives personnelles de Bluey.

Inspiré par de grands groupes américains comme Earth, Wind & Fire, Incognito a mélangé le funk cuivré, la soul et la musique latine dans un breuvage enivrant et est monté juste au moment où la première vague de Britfunk perdait de son élan, atteignant les charts britanniques en 1981 avec leur premier single » Parisienne Girl » extrait de leur premier LP, Jazz Funk. Peu de temps après, le groupe est entré dans une longue hibernation mais est revenu plus grand et meilleur dans les années 1990 sur le label Talkin’ Loud de DJ Gilles Peterson, publiant une succession de singles et d’albums exceptionnels qui les ont établis comme les porte-drapeaux de la scène acid jazz britannique. La musique du groupe s’est également bien passée dans les clubs, grâce à des remixeurs comme Masters At Work et David Morales, qui ont réussi à traduire les arrangements de big band du groupe en grooves de piste de danse addictifs.

Achetez ou diffusez Always There 1981-2021: 40 Years & Still Groovin’.