Regardez le clip qui a changé toute la course de Virginie pour Youngkin

Peu de temps après la fermeture des sondages en Virginie mardi, il est devenu clair que le candidat républicain Glenn Youngkin balayerait la course au poste de gouverneur d’un ancien gouverneur d’un État qui est devenu bleu pour Joe Biden de 10 points il y a tout juste un an.

Il y a bien sûr beaucoup de gens à remercier pour cette victoire sur Terry McAuliffe : Biden, dont l’économie et la réponse au coronavirus ont été désastreuses pour les familles de travailleurs de Virginie, et sa vice-présidente Kamala Harris et son ami Barack Obama. Il y a aussi le patron du syndicat Randi Weingarten, la section des idées de l’Atlantique, une législature d’État incontrôlable, des procureurs de district bafouant la loi et l’ordre installés par George Soros, les rois noirs démocrates Ralph Northam et Mark Herring, des extrémistes de l’avortement, une théorie critique de la race champions, les écoles publiques du comté de Loudoun et son surintendant corrompu Scott Ziegler, les commissions scolaires éveillées et élitistes, et Merrick « War-On-Parents » Garland.

Mais il s’avère que la personne qui a fait le plus pour propulser Youngkin dans le manoir du gouverneur n’était autre que Terry McAuliffe lui-même. Et tout se résume à ce clip :

« Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner », a déclaré McAuliffe lors d’un débat en septembre avec Youngkin.

The Hill a qualifié sa remarque de « gaffe », et un chroniqueur délirant du Washington Post le jour du scrutin a qualifié la ligne de « gaffe », comme dans un lapsus involontaire. Mais si c’est vrai, McAuliffe est une machine à gaffes. Au contraire, il a doublé la rhétorique anti-droits des parents comme marque de sa campagne.

Aujourd’hui, Terry McAuliffe a doublé sa déclaration selon laquelle il «[doesn’t] pense que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner. Il a justifié cette position en disant, à tort, que « tout le monde applaudissait quand [he] dis le. » pic.twitter.com/Ir4Nqpexwj – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 1er novembre 2021

Les deux candidats au poste de gouverneur avaient les plates-formes politiques et les projets favoris habituels, mais dans un État impliqué dans une controverse de guerre culturelle sur quelque chose d’aussi important que l’éducation et les droits des parents sur leurs propres enfants, cette position particulière de McAuliffe s’est avérée être la plus importante de tout.

Alors que le démocrate insistait sur le fait que les parents devraient rester en dehors du système éducatif, les conseils scolaires réveillés ont étouffé les parents inquiets, la Maison Blanche et l’association des conseils scolaires nationaux s’entendaient pour qualifier ces parents de terroristes nationaux, et le ministère américain de la Justice se préparait à envoyer une loi fédérale l’exécution après eux. Pendant ce temps, les écoles publiques de Virginie faisaient pression pour des politiques transgenres radicales alors qu’une école couvrait un élève qui aurait violé une fille dans les toilettes pour femmes, puis l’aurait envoyé agresser une autre fille dans une autre école publique.

Terry McAuliffe a régulièrement menti sur le fait que la théorie critique de la race n’était pas dans les écoles de Virginie, même si elle est explicitement enseignée dans tout l’État. En fait, les preuves montrent que McAuliffe était en fait le premier gouverneur de Virginie à l’avoir promu. Pour clore sa campagne, il a décidé qu’il y avait tout simplement trop d’enseignants blancs dans l’État, il les réduirait donc et se « diversifierait » pour « mettre tout le monde à l’aise ».

Ainsi, lorsque McAuliffe a déclaré qu’il ne pensait pas que les parents devraient dire aux écoles quoi faire, c’est ce que les parents l’ont vu défendre à la place – pas leurs droits et l’intérêt supérieur de leurs enfants, mais la corruption, les dissimulations, l’endoctrinement, la division et le racisme. .

Mardi, les parents de Virginie ont eu le dernier mot, et il s’avère qu’ils pensent qu’ils devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner à leurs propres enfants.