Regardez le clip “Rumors” de Lizzo et Cardi B

Joyeux vendredi, Lizzo et Cardi B nous ont bénis avec la seule chanson dont vous aurez besoin pour la bande originale de votre week-end.

Lizzo a laissé tomber la vidéo vraiment emblématique de sa nouvelle collaboration avec Cardi, “Rumors”, qui traite – comme le titre l’indique – des rumeurs et de la haine qu’ils traitent en ligne. Comme Lizzo le dit dans l’intro :

“Ils ne savent pas que je le fais pour la culture, putain

Ils disent que je devrais regarder la merde que je poste, oh, putain

Dis que je transforme les grandes filles en putes, oh, putain

Ils disent que je reçois des groupies à mes spectacles, oh, putain “

Pendant ce temps, Cardi fait référence aux plaintes de la FCC qu’elle a reçues pour “WAP” dans son vers :

“Ecoute, je suis une garce du Bronx avec des tubes pop

Utilisé pour éclater quand ils éclatent de la merde (Woo)

Mais je suis calmé et je suis enfermé

Et mes disques vivent dans le top dix

Lizzo, apprends-moi à propos de la grande coochie (D’accord)

La dernière fois que j’ai flippé, la FCC m’a poursuivi

Mais je vais continuer à faire ce que je veux faire

Parce que toutes les rumeurs sont

Toutes les rumeurs sont vraies, ouais.”

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Lizzo a parlé de travailler avec Cardi à Zane Lowe d’Apple Music, en disant “Elle, pour moi, l’a toujours bien fait. Tout ce qu’elle a dit, chaque façon dont elle a réagi, et vous savez pourquoi? Parce qu’elle était fidèle à elle-même tout le temps . Elle ne l’a jamais fait trop cool, elle ne l’a jamais fait pour être aimée. C’est une putain de superstar et elle a changé la donne pour toujours.

Lizzo a ajouté: “Depuis le jour où l’encre a séché sur son contrat avec l’Atlantique, je me suis dit:” S’il vous plaît, faites-moi une chanson avec Cardi B! “

Autant dire que c’était long à venir et ça valait le coup ! les! attendre!

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io