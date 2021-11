Regardez: le commandant de l’escadre Abhinandan obtient Vir Chakra pour bravoure indomptable

Faisant preuve d’une bravoure indomptable, le Wing Commander a abattu le F-16 pakistanais. (Images : ANI)

Pour avoir abattu un F-16 pakistanais, en février 2019, le président Ram Nath Kovind a honoré lundi le capitaine du groupe de l’Air Force Abhinandan Varthaman du Vir Chakra. Il a reçu le prix en tant que Wing Commander, et maintenant il est Group Captain dans l’Indian Air Force (IAF).

Pourquoi a-t-il reçu ce prix ?

Le pilote de chasse de l’IAF a reçu ce prix pour sa démonstration de courage indomptable contre le Pakistan.

Le jour où il a abattu le F-16 de l’armée de l’air pakistanaise, le commandant de l’escadre Abhinandan pilotait un avion de chasse MiG-21 et il a également empêché un avion de l’armée de l’air pakistanaise (PAF) d’entrer sur le territoire indien et dans l’espace aérien.

Delhi : le commandant de l’escadre (maintenant le capitaine du groupe) Abhinandan Varthaman se voit décerner le Vir Chakra par le président Ram Nath Kovind, pour avoir abattu un avion de chasse F-16 pakistanais lors d’un combat aérien le 27 février 2019. pic.twitter.com/vvbpAYuaJX – ANI (@ANI) 22 novembre 2021

Un jour après la frappe aérienne de Balakot par l’IAF, le 27 février 2019, un avion de l’armée de l’air pakistanaise (PAF) a tenté d’entrer dans l’espace aérien indien et le commandant de l’escadre Abhinandan, qui pilotait un MiG-21 à l’époque, l’a poursuivi. Au cours de la poursuite, le MiG-21 a été touché et le commandant de l’escadre Abhinandan a dû s’éjecter et il a atterri sur le territoire sous contrôle du Pakistan.

L’officier de l’IAF faisait partie du 51e Escadron et était affecté à la base aérienne d’Avintapura près de Srinagar, alors qu’il volait et avait abattu l’avion de chasse de l’armée de l’air pakistanaise. Il est le fils d’un ancien officier de l’IAF.

Histoire de courage

Faisant preuve d’une bravoure indomptable, le Wing Commander a abattu le F-16 pakistanais. Plus tard, l’avion d’Abhinandan s’est écrasé dans la zone frontalière du Pakistan et il a été fait prisonnier par l’armée pakistanaise. Il a été libéré après avoir été détenu pendant près de 60 heures après des pressions mondiales ainsi que des pressions diplomatiques de l’Inde.

La chasse

Alors qu’il poursuivait l’avion ennemi, le commandant de l’escadre Abhinandan a envoyé un message par radio sécurisée : « Je le chasse, c’est ma victime ».

Combat de chiens

La poursuite a duré environ 86 secondes dans l’espace aérien et à une vitesse de 1 km toutes les quatre secondes dans les airs. Et 900 km en une heure et le Dog Fight comme on l’appelle dans le jargon de l’IAF a atteint une hauteur de 26 000 pieds.

La poursuite s’est terminée lorsque le commandant de l’escadre Abhinandan a tiré un missile qui a détruit le F-16 de la PAF.

Qu’est-ce qui a conduit à la grève de Balakot ?

En février, des terroristes opérant à partir du sol pakistanais lors d’un attentat suicide ont fait exploser un bus du personnel de sécurité à Pulwama, au Jammu-et-Cachemire. En réponse à cette attaque, l’Inde a effectué une frappe aérienne à Balakot, lorsque des avions de combat de l’IAF ont franchi la ligne de contrôle et bombardé le camp terroriste au Pakistan Occupé Cachemire (PoK). Dans cette opération 12 avions Mirage ont été impliqués.

Où était l’attaque de l’IAF ?

Le 26 février 2019, l’attaque aérienne de l’Inde a été lancée contre une installation terroriste pakistanaise située dans le Khyber Pakhtunkhwa. Cette installation était gérée par le Jaish-e-Mohammed (JeM).

