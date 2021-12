Regardez le concert en hommage à Freddie Mercury, la série The Greatest de Queen

Se souvenir d’un événement qui n’était pas seulement l’un des plus grands et des plus importants de l’histoire de reine, mais aussi dans toute l’histoire de la musique rock, l’épisode de cette semaine de Queen ‘The Greatest’ revisite le Freddie Mercury Tribute Concert du 20 avril 1992.

L’épisode voit Roger Taylor et Brian May réfléchir à la réalisation de cette journée historique, rejoints par Joe Elliott et Taylor Hawkins se souvenant d’être apparu sur scène devant 80 000 personnes et en direct à la radio et à la télévision devant un milliard de personnes dans 76 pays à travers le monde. Vous pouvez le regarder en intégralité ci-dessous.

L’immense effusion d’amour qui a suivi le décès tragique de Freddie a convaincu Roger, Brian, John et le manager Jim Beach qu’il devait y avoir une sorte d’événement pour célébrer la vie et les réalisations de leur meilleur ami.

L’idée du concert Freddie Mercury Tribute a été conçue la nuit où Freddie a perdu son combat pour la vie. Brian, Roger et John se sont réunis chez Roger et ont décidé d’organiser une sorte d’hommage à Freddie, dont la forme exacte prendrait forme au cours des prochains mois, le concert étant officiellement annoncé le 12 février lors de la cérémonie des BRIT Awards où Roger et Brian a reçu un prix au nom de Queen’s pour sa contribution exceptionnelle à la musique.

Roger Taylor : « Nous avons dressé une liste des personnes que nous aimerions voir dans l’émission. »

Brian May : « Roger a ouvert le bal, Roger s’est levé un matin et a dit : « Regardez, nous faisons les choses correctement » et a passé quelques appels téléphoniques. »

Roger Taylor : « Et Brian a dit : « Eh bien, si vous pouvez obtenir ce lot, j’irai, je viendrai ». »

Tous les artistes approchés ont accepté leur invitation à se produire à leurs côtés au stade de Wembley à Londres, un véritable who’s who du rock et de la pop rendant hommage à Freddie.

Brian May : « Alors soudainement, nous jouons avec David Bowie et Robert Plant. Vous savez, vous regardez autour de vous et qui est-ce, vous savez, Tony Iommi est à côté de moi, qui est un ami de longue date, vous savez, l’artiste le plus incroyable de notre vie.

Joe Elliott : « J’ai été la première personne à chanter avec Queen après la mort de Fred. Le faire sur scène devant 80 000 personnes et un milliard de personnes à la télévision. Saint s_t. Vous n’auriez jamais pensé qu’il serait possible d’amener une personne à se mettre à la place de Fred parce qu’il n’y avait aucun moyen que j’aurais pu faire autre chose que, disons, des trucs rock. Avec le Freddie Mercury Tribute Show, vous aviez besoin de 20 personnages pour être sur le point de tirer sur ses queues. »

Brian May : « La tâche de trouver une personne capable de faire tout ce que Freddie pouvait faire aurait été pratiquement impossible. L’ensemble des chansons de Queen est considérable. C’est un catalogue très, très coloré avec toutes sortes d’approches vocales différentes nécessaires.

Roger Taylor : « Cela a fait comprendre que Freddie était incroyablement talentueux à tant de niveaux et à quel point il était difficile pour quiconque de couvrir autant de terrain que Freddie a couvert. »

Taylor Hawkins : « Je ne pense pas que quiconque ait pensé qu’ils allaient se présenter et être le prochain Freddie Mercury. Ce n’est pas facile, mec.

Le spectacle était rempli d’innombrables moments extraordinaires qui restent longtemps dans la mémoire – mais tout aussi mémorable est le message de sensibilisation au sida qui à partir de ce moment est devenu inextricablement lié au nom de Freddie.

Roger Taylor : « De toute évidence, perdre Freddie nous l’a rappelé. Vous savez, d’une manière importante. Et beaucoup d’autres personnes que je connais, je veux dire, avec le temps, cela devient de plus en plus une menace et la menace grandit, je pense. Je ne pense pas que la prise de conscience augmente. Cela semble donc être, surtout pour nous, un bon moment pour le faire. »

Alors que la nuit émouvante mais triomphante touchait à sa fin, tous ceux qui regardaient espéraient que ce ne serait pas la dernière fois qu’ils verraient et entendraient parler de Queen.

Brian May : « C’est fait. Et Joe Elliott était à côté de moi alors que nous partions et il m’a juste attrapé le bras et il a dit : ‘Brian, regarde ça’. »

Joe Elliott : « J’ai dit : ‘Vous devez vous tenir ici et regarder cela parce que vous ne reverrez plus jamais cela. Si c’est la fin, quel chemin à parcourir’.

Brian May : « Et pour la première fois, j’ai regardé dehors et j’ai pensé : ‘Ah, comme c’est incroyable’ cette quantité d’amour a été versée à notre ami. »

Roger Taylor : « Bonne nuit Freddie. Nous t’aimons. »

Brian May : « D’une certaine manière, le concert est assez important pour nous parce que c’est aussi notre façon de dire au revoir à Freddie. Et je pense que nous devons le faire avant que nos esprits puissent vraiment avancer. C’est quelque chose que nous avions dans nos esprits, dès le moment où il est mort. Et c’est très dur d’y penser après ça, n’est-ce pas ?

Roger Taylor : « C’est vrai. Ouais. »

Brian May : « C’est la seule chose sur laquelle je peux me concentrer en ce moment, c’est ce jour-là. Quand c’est fini, il y a un nouveau monde là-bas d’une manière ou d’une autre.

Grâce au Mercury Phoenix Trust, la lutte contre le sida fait partie de l’héritage éternel de Freddie, et alors que la série de Queen The Greatest continue, nous verrons comment ce n’était pas la fin pour Queen ou leur musique, mais en fait le début de un nouveau chapitre passionnant.

Liza Minnelli : « Merci Freddie. Nous voulions juste vous faire savoir que nous pensions à vous. Être prudent! »

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.