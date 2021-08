Regardez le concert Fortnite d’Ariana Grande avec Mac Miller Shoutout

Ce week-end, Ariana Grande est devenue la dernière musicienne à entrer dans le monde numérique de Fortnite. Son grand événement Rift Tour se déroule dans les prochains jours et est moins un concert virtuel qu’une aventure interactive trippante avec des visuels étranges et des mini-jeux.

Annoncée le week-end dernier, après que quelques fuites aient gâché les choses, Ariana Grande est en tête d’affiche de ce qu’Epic appelle le “Fornite Rift Tour”. La pop star présente virtuellement cinq émissions de jeu hébergées sur trois jours. Le premier événement a eu lieu le 6 août. Une deuxième répétition de l’événement s’est terminée plus tôt dans la journée. Demain, le 8 août, le tout se termine avec trois autres chances d’assister au spectacle. Vous pouvez lire plus de détails sur le moment où tout se passe ici.

Alors, que se passe-t-il réellement lors de son grand événement en jeu? Étonnamment, un peu ! Vous pouvez regarder le tout ci-dessous avec l’aimable autorisation de Gamespot.

Pendant l’événement Rift Tour, les joueurs ne peuvent pas se blesser et participent plutôt à divers segments qui ont chacun leurs propres chansons. À un moment donné, les joueurs glissent autour d’un long tube de boue colorée. Plus tard, les joueurs sont attachés dans des avions et ont la possibilité de tirer sur un gros ennemi et des cristaux violets. D’autres segments ont des joueurs qui courent dans un étrange labyrinthe d’escaliers et de piliers Escher-esque ou qui volent à travers les nuages ​​sur des lamas magiques qui laissent derrière eux des traînées arc-en-ciel. Comme je l’ai dit, il se passe beaucoup de choses.

À un moment donné de l’événement, l’avatar de Grande est vu en train de monter de grands escaliers blancs vers une lumière blanche et brillante. Au cours de cette partie, on l’entend chanter la chanson “The Way” qui met en vedette Mac Miller. Il est décédé tragiquement en 2018. Les deux hommes étaient sortis ensemble à partir de 2016. Beaucoup y voient un clin d’œil clair à Miller et à sa mort prématurée.

Bien que ce ne soit pas le premier concert virtuel à avoir lieu à Fortnite, c’est de loin le meilleur et le plus impressionnant à ce jour. Il bat à coup sûr ce concert virtuel de Korn auquel j’ai assisté dans Adventure Quest 3D. (N’en déplaise au chanteur de Korn, Johnathan Davis.)

Je sais que certains pourraient être tentés de lever les yeux au ciel ou de serrer le poing vers « les enfants ». Mais c’est une chose vraiment soignée et légitimement cool. Même si vous n’aimez pas la musique d’Ariana Grande, l’événement semble être une explosion. Bien sûr, Fortnite a beaucoup changé depuis son apparition il y a quelques années, cependant, je suis d’accord avec le jeu en essayant des événements plus gros et plus étranges comme celui-ci. En tant que personne qui n’aime pas les jeux de bataille royale, ces événements sont l’une des principales raisons pour lesquelles Fortnite est toujours installé sur ma Xbox.

Si vous voulez essayer d’assister au concert, la première répétition de l’événement commence demain à 12 h HE.