Regardez le concert “ Full Capacity ” de Deicide en Floride au milieu d’une pandémie

DÉICIDE a donné un concert à pleine capacité au Verona à New Port Richey, en Floride, le samedi 17 avril.

La vidéo filmée par les fans de l’ensemble du spectacle peut être vue ci-dessous.

Chansons en vedette:

01:06 Il était une fois sur la croix



04:38 Quand Satan gouverne son monde



08:16 Ce sont les enfants des enfers



11:55 Mort à l’aube



16h30 Serpents de la lumière



20:32 Cicatrices du crucifix



24h30 Sceller le tombeau ci-dessous



28:10 Oublier le mal



31:28 Mort mais rêvant



36:44 Excommunié



40:17 Dans l’esprit du mal



44:32 Mort à Jésus



49:01 Suicide sacrificiel



52:37 Hommage à Satan

Gouverneur de Floride Ron DeSantis fin septembre, l’État est passé à la troisième étape, qui a levé toutes les restrictions liées aux coronavirus à l’échelle de l’État sur les entreprises et a également supprimé l’application des mandats de masque des villes locales.

Selon l’Orlando Sentinel, plus de deux millions de résidents de Floride ont été infectés par le nouveau coronavirus et plus de 34000 sont décédés.

La Floride occupe le troisième rang du pays pour les infections virales connues, dépassant New York. La Californie mène avec 3,6 millions, suivie du Texas avec 2,8 millions.

Moins de deux semaines avant le DÉICIDE concert à New Port Richey, The Verona a publié une déclaration sur Facebook décourager les fans de se rendre sur place à moins qu’ils n’aient déjà acheté un billet pour le concert.

“Nous avons reçu une tonne de courriels et d’appels téléphoniques concernant le DÉICIDE “La direction de Vérone a écrit.” Oui, le spectacle est complet à 100%. Non, vous ne pourrez pas acheter de billets à la porte. Vous ne pouvez nous offrir aucune somme d’argent pour changer cela. Nous sommes responsables de la sécurité non seulement des groupes qui jouent, mais aussi des clients présents. Nous avons atteint notre capacité juridique maximale et nous la respecterons. Nous déconseillons vivement à quiconque de se rendre sur le site sans billet ou d’appeler un billet pré-acheté la semaine dernière. Vous n’entrerez pas. Merci de modifier: Nous fonctionnons à pleine capacité, cela n’a rien à voir avec les restrictions covid. Notre comté a levé toutes les restrictions covid. “

Comme indiqué précédemment, DÉICIDE entamera une tournée américaine à la fin de l’été. Le soutien pour le trek de 23 dates viendra de KATAKLYSM, HÉMORRAGIE INTERNE et BEGAT THE NEPHILIM. La tournée débutera le 5 août à Tampa, en Floride, et s’arrêtera à Austin, Chicago et New York avant de se terminer le 29 août à Spartanburg, en Caroline du Sud.

En 2019, DÉICIDE s’est séparé du guitariste Mark anglais et l’a remplacé par Chris Cannella.

Anglais rejoint DÉICIDE en 2016 suite au départ du guitariste de longue date Jack Owen.

DÉICIDEle dernier album de “Ouvertures de blasphème”, est sorti en septembre 2018 via Century Media.



Nous avons reçu une tonne de courriels et d’appels téléphoniques concernant l’émission Deicide. Oui, le spectacle est complet à 100%. Non toi… Publié par The Verona le lundi 5 avril 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).