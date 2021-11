EMBRASSER leader Paul Stanley a une fois de plus démontré ses talents de cuisinier dans la cuisine en supervisant les « croiseurs » à bord du Baiser Kruise. Le navire a quitté la Nouvelle-Orléans le 29 octobre pour un voyage de cinq jours qui a conduit les participants de Miami à Harvest Caye, au Belize et à Roatan, au Honduras, à bord du Norwegian Jewel. Regardez les séquences vidéo ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Mike Brunn).

En juin dernier, Stanley, qui utilise fréquemment les médias sociaux pour partager des photos de ses créations culinaires, a été interrogé dans une interview avec Radio Bob ! s’il a l’intention de publier éventuellement un livre de cuisine. Il a répondu: « Peut-être à un moment donné, mais pour le moment, ce livre de cuisine serait très mince. Si je devais collaborer avec certains de mes amis qui sont chefs et peu importe, j’aimerais faire un livre de cuisine à un moment donné. »

Il a poursuivi: « C’est très amusant et très gratifiant de s’asseoir et de manger quelque chose que vous avez fait et qui est en fait bon. Je pense qu’à un moment donné, la plupart d’entre nous ont cuisiné quelque chose et se sont dit ‘Woah. C’est affreux.’ Mais quand vous cuisinez quelque chose et que vous vous dites : « Wow. Si j’avais ça dans un restaurant, je retournerais dans ce restaurant », c’est bien.

« Alors, est-ce que j’aimerais faire un livre de cuisine ? Ouais, » Paul ajoutée. « Pour le moment, il n’y aurait pas beaucoup de pages. Alors je vais attendre un peu. »

De retour en 2014, Stanley a démontré ses talents de cuisinier à domicile lors d’une apparition dans un épisode de « Maison & Famille » sur le Poinçonner canaliser. Stanley a montré son expertise culinaire dans la cuisine avec co-hôte Cristina Ferrare quand ils ont fait sa recette de marinade de poulet et de choux de Bruxelles.

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019, mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

« Fin de la route » devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et bassiste/chanteur Gène Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).



