Ça va peut-être, mais ça ne va pas du tout—Taylor Swift seulement a sorti son très beau court métrage !

En plus de sortir son album Red réenregistré le vendredi 12 novembre, la chanteuse superstar a sorti un court métrage pour sa version de 10 minutes de « All Too Well ». Swift a joué dans le visuel – qu’elle a écrit et réalisé – aux côtés de Teen Wolf alun Dylan O’Brien et actrice de Stranger Things Lavabo Sadie.

Avant que les Swifties du monde entier ne voient le film, elle a offert aux fans de New York une première spéciale. « Nous avons fourni des mouchoirs », a déclaré Swift à la foule. « Vous n’avez pas besoin d’être stoïque, sérieux ou tout ce que vous n’êtes pas si ce n’est pas ce que vous voulez ressentir pendant cela. Soyez vous-mêmes. Je vous aime. Je vais regarder ça avec vous. Je suis très fier , et je te verrai après. »

Après la projection, elle a interprété la version de 10 minutes de sa ballade de 2012 en direct dans l’auditorium.

La gagnante d’un Grammy, qui réenregistre ses premiers albums au milieu de sa bataille musicale en cours, a annoncé pour la première fois Red (Taylor’s Version) en juin. « J’ai toujours dit que le monde est un endroit différent pour les cœurs brisés », a-t-elle écrit dans une lettre aux fans. « Il se déplace sur un axe différent, à une vitesse différente. Le temps avance et recule de manière fugitive. »