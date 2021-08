Regardez le créateur de Pokemon expliquer les origines des plus grandes idées de la série

Image: Game Freak

L’une de mes façons préférées de me détendre le soir est de regarder cette chaîne Twitch qui diffuse des épisodes sous-titrés de la série télévisée japonaise Game Center CX. Si vous n’êtes pas familier avec la série, la plupart des épisodes se concentrent sur les luttes désespérées du comédien Shinya Arino pour battre les vieux jeux de console. (Il a été récemment annoncé que même la PlayStation 2 est maintenant assez vieille pour s’adapter au format rétro de la série. Excusez-moi pendant que je tombe en poussière.) Cependant, quand je me suis branché l’autre soir, j’ai attrapé une partie d’un épisode spécial de 2004 en où Arino passe beaucoup de temps à interviewer Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon et l’un des cofondateurs de Game Freak. C’est une conversation merveilleuse qui m’a fait apprécier la vision créative distinctive de Tajiri, et j’ai trouvé une vidéo sur YouTube qui la résume à certains de ses meilleurs morceaux.

Bien sûr, aujourd’hui, Satoshi Tajiri est surtout connu pour avoir créé Pokémon, une série dans laquelle je ne suis jamais entré. Mais son histoire sur l’origine d’une partie cruciale de l’inspiration pour les premiers jeux Pokémon est merveilleuse et m’aide à apprécier la magie que j’ai manquée à l’ère Game Boy. Il parle de jouer à Dragon Quest II et de vouloir un “chapeau magique” très utile (la casquette folle) qui réduit le coût en PM des sorts. Malheureusement, c’était une chute rare et sa chance n’a tout simplement pas été au rendez-vous. Pendant ce temps, un de ses collègues qui jouait aussi au jeu en avait marqué deux ! Ah l’injustice ! Si seulement il y avait eu un moyen pour ce collègue de lui en donner un.

“Dès que j’ai vu les capacités du câble de liaison de la Game Boy, “je me suis dit ‘Oh, c’est tout !” Tajiri dit Arino. « Avec ce câble, vous pouvez échanger des chapeaux ! » Il voulait concevoir un jeu autour de quelque chose que les joueurs auraient naturellement envie d’échanger, « quelque chose, comme ce chapeau, qui pourrait vous faire dire : « Oh, je veux ça ! » » Ainsi, tout le monde chez Game Freak a conçu son Pokémon idéal, quelque chose qu’il voudrait lui-même, dans le but de créer des choses que les joueurs voudraient également collectionner et échanger. On pourrait dire que cette petite idée de son a payé.

Mais l’interview s’étend bien au-delà du phénomène Pokémon, à commencer par Tajiri expliquant comment son amour des jeux est né. Comme des millions d’autres, ce sont les Space Invaders de 1978 qui ont d’abord suscité l’enthousiasme de Tajiri pour ce nouveau médium. (Nous avons récemment eu un aperçu de l’impact massif du jeu au Japon.) À l’époque, un étudiant du premier cycle du secondaire, les jeux faisaient plus que simplement engloutir ses pièces. Ils ont éveillé son imagination. “Je rêvais de faire une suite à Invaders”, dit Tajiri.

Space Invaders était un énorme générateur d’argent que de nombreuses entreprises ont fait des contrefaçons flagrantes du smash de Taito, y compris Konami avec Space King et Nintendo avec Space Fever. Beaucoup considéraient ces imitateurs avec dérision, comme des tentatives évidentes de tirer profit du succès d’un autre jeu sans apporter quoi que ce soit d’original à la table. Mais Tajiri a abordé même ces jeux avec un esprit ouvert et y a vu quelque chose de beau, appréciant les différences subtiles dans le mouvement des formations extraterrestres. J’aime sa capacité à trouver quelque chose de précieux dans des jeux que la plupart des gens ignoreraient.

Plus tard, Tajiri parle de l’inspiration qu’il a tirée de certains des premiers jeux d’arcade de Namco, dont il a noté qu’ils étaient entièrement conçus autour d’une seule action spécifique. « Par exemple, avec Dig Dug, dit-il, le thème était de creuser. J’ai ressenti la même joie que j’avais au collège quand j’ai appris de nouveaux verbes anglais. Cela m’a inspiré à utiliser des verbes comme thèmes. Alors même que les jeux de défilement comme Super Mario Bros. devenaient à la mode, Tajiri avait le désir de créer un jeu à écran fixe construit autour d’une seule action. « Je voulais aller à contre-courant. » Il a eu l’idée d’un jeu basé sur le retournement de carreaux de sol, et le résultat a été le jeu Mendel Palace de Game Freak en 1989. Cela donne un aperçu de la façon dont de grands jeux peuvent émerger d’idées de base très simples et témoigne de l’importance pour les créateurs de poursuivre leurs propres instincts même face aux tendances du marché.

G/O Media peut toucher une commission

J’ai toujours respecté les jeux Pokémon, mais maintenant j’ai une nouvelle appréciation pour l’état d’esprit créatif de l’homme qui les a déchaînés sur le monde. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez également l’entendre parler de ce qu’il a appris en travaillant avec feu Gunpei Yokoi sur le jeu Yoshi, et de la façon dont son obsession d’enfance pour les insectes a été prise en compte dans la conception de Pokémon. Ou vous pouvez regarder l’épisode complet sous-titré sur Internet Archive et l’entendre parler encore plus de sa vie, de la conception du jeu et des premières années de Game Freak.