Regardez le déballage du Galaxy S21 FE de Samsung avant son annonce officielle

Les gens de HDblog ont publié la première vidéo de déballage du Galaxy S21 FE sur YouTube, révélant à peu près tout sur le prochain produit phare de Samsung.

La vidéo confirme que le Galaxy S21 FE arrivera dans une boîte écologique avec juste un câble USB-C et votre documentation habituelle. Comme les autres téléphones de la série Galaxy S21, vous ne trouverez pas d’écouteurs ou de chargeur mural à l’intérieur de la boîte.

En plus de nous donner un aperçu détaillé du téléphone sous presque tous les angles, la vidéo confirme également certaines de ses spécifications clés. Le Galaxy S21 FE aura un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FHD+ et le même taux de rafraîchissement de 120 Hz que les meilleurs téléphones Samsung.

Alors que la variante montrée dans la vidéo est alimentée par le chipset Snapdragon 888, le Galaxy S21 FE serait équipé de l’Exynos 2100 de Samsung sur certains marchés. Certaines des autres spécifications supposées du Galaxy S21 FE incluent une configuration à trois caméras comprenant un capteur principal de 12 MP, une caméra selfie de 32 MP, une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W et un indice de protection IP67. Outre l’option Graphite, le téléphone devrait également être disponible dans les couleurs lavande, blanc et vert olive.

Le Galaxy S21 FE pourrait être entièrement dévoilé lors de l’événement pré-CES de Samsung, qui débutera à 21 h 30 HE le 4 janvier. Selon un tweet récent du fuiteur fiable Evan Blass, le téléphone sera disponible à l’achat à partir du 11 janvier. .

Alors que quelques entreprises technologiques ont déjà commencé à se retirer du CES 2022 en raison de problèmes liés au COVID-19, Samsung « surveille de près » la situation sanitaire actuelle.

