Regardez le discours émouvant de Daniel Craig lors de son dernier jour de tournage en tant que James Bond

Un grand moment comme celui de Daniel Craig qui termine la production de No Time To Die est une chose difficile à garder secrète. Surtout quand, comme il l’a mentionné dans l’intégralité de son discours, certaines personnes ont travaillé avec lui au cours des 30 dernières années de sa carrière. Tout en étant James Bond : L’histoire de Daniel Craig nous montre ces derniers moments du mandat de Craig, on peut entendre Barbara Broccoli et Michael G. Wilson discuter à quel point la foule qui a assisté à l’événement était bondée :