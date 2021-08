Regardez le documentaire de la BBC sur les Kanneh-Masons

Regardez Imagine: This House Is Full Of Music, un documentaire présentant un portrait unique et intime de la famille musicale exceptionnellement douée des Kanneh-Masons, sur BBC Four le dimanche 29 août 2021 à 19h. Le documentaire, qui fait partie de la série Imagine… d’Alan Yentob, explore la musique des Kanneh-Masons et leur vie de famille pendant le verrouillage. Le programme se termine par un concert émouvant qui témoigne du pouvoir de la musique pour nous faire traverser les moments les plus difficiles.

Imagine: This House Is Full Of Music est le premier film « accès à distance » Imagine. La BBC a utilisé des caméras fixes installées dans la maison familiale qui étaient télécommandées et des messages vidéo pour capturer les interviews.

Les Kanneh-Maçons

Les Kanneh-Masons sont sept frères et sœurs, dont le violoncelliste Sheku et la pianiste Isata, qui sont devenus célèbres dans le monde entier pour leur incroyable talent musical. Depuis le début du confinement, les jeunes prodiges, âgés de 10 à 24 ans, sont isolés dans la maison familiale de Nottingham avec leurs parents Stuart et Kadiatu. Incapable de se produire en public, la famille a décidé d’organiser un concert vibrant et éclectique dans le seul endroit où ils le pouvaient – ​​leur propre maison. Pendant le verrouillage, les Kanneh-Masons ont enregistré des Facebook Lives réguliers sur la page Facebook de Sheku, y compris une interprétation de chambre du troisième concerto pour piano de Beethoven et un hommage émouvant à George Floyd.

Sheku Kanneh-Mason

Après avoir remporté le concours BBC Young Musician en 2016, le violoncelliste Sheku Kanneh-Mason a signé chez Decca Classics en 2017 et a sorti son premier album primé par le Classical BRIT, Inspiration, en janvier 2018, qui a dominé le classement des albums classiques et a culminé au n ° 11 dans le Tableau officiel des albums britanniques. Il s’est produit au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018, qui a été regardé dans le monde entier par 2 milliards de personnes.

Sheku Kanneh-Mason est devenu le premier violoncelliste de l’histoire des charts à figurer dans le Top 10 des charts officiels du Royaume-Uni lorsque son dernier album, Elgar, est entré au 8e rang en janvier 2020. Elgar – qui comprend le célèbre concerto pour violoncelle du compositeur enregistré avec le London Symphony Orchestra et le chef d’orchestre Sir Simon Rattle – ont également atteint le sommet du UK Classical Artist Chart, donnant à Sheku son deuxième album classique n ° 1.

Isata Kanneh-Mason

La sœur de Sheku, la pianiste Isata Kanneh-Mason, a également dominé le classement des artistes classiques britanniques avec son premier album Romance, un portrait de la vie de la compositrice et pianiste Clara Schumann, sorti en juillet 2019. Elle a récemment sorti son deuxième album solo Summertime, un exploration diversifiée du paysage musical de l’Amérique du 20e siècle.

Premier album de famille Carnaval

Les Kanneh-Mason ont sorti leur premier album familial Carnival, une collaboration très spéciale mettant en vedette les sept frères et sœurs surdoués de Kanneh-Mason, l’acteur oscarisé Olivia Colman et l’auteur pour enfants Michael Morpurgo, en novembre 2020. L’enregistrement comprend de nouveaux poèmes écrits par War L’auteur de chevaux Morpurgo accompagnera la suite musicale humoristique Carnaval des animaux du compositeur français Saint-Saëns qui présente des portraits amusants de différents animaux à travers des motifs musicaux descriptifs. Les Kanneh-Maçons joueront le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns aux BBC Proms le dimanche 29 août 2021.

