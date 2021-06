Regardez le festival de Bayreuth 2021 sur la scène DG

Regardez le Festival de Bayreuth 2021 sur la plateforme en ligne DG Stage de Deutsche Grammophon cet été. Il y a un an, le tout premier festival virtuel de Bayreuth de Deutsche Grammophon a établi des normes de référence pour la diffusion de musique en ligne et le programme de cette année est encore plus ambitieux, offrant un accès sans précédent à l’une des plus grandes expériences musicales. Entre le 26 juillet et le 24 août 2021, DG Stage présentera dix productions de festival différentes, actuelles et récemment jouées, englobant tous les drames musicaux matures de Wagner de la scène du festival, y compris la première de la nouvelle mise en scène de Dmitri Tcherniakov Der Fliegende Holländer.

Grâce à la collaboration de Deutsche Grammophon avec le Festival de Bayreuth et la Société des amis de Bayreuth, toutes les émissions, à l’exception de la première exclusive de Der Fliegende Holländer, seront disponibles gratuitement. Chaque production du catalogue de Bayreuth restera accessible aux téléspectateurs inscrits pendant 48 heures après sa diffusion initiale.

Diffusion en ligne exclusive de Der Fliegende Holländer

DG Stage est ravi de présenter la diffusion exclusive en ligne de la nouvelle mise en scène de Dmitri Tcherniakov Der Fliegende Holländer (27 juillet) qui sera disponible pendant cinq jours au prix de 9,90 €. Le réalisateur russe fait ses débuts à Bayreuth, tout comme la chef d’orchestre ukrainienne Oksana Lyniv, qui sera la première femme à monter sur le podium dans la longue histoire du Festival de Bayreuth.

Parmi les autres temps forts du Festival de Bayreuth 2021 sur DG Stage, citons la production provocatrice de Frank Castorf Der Ring des Nibelungen (30 juillet, 6, 15 et 21 août) ; la « production d’une grande perspicacité et d’une grande qualité » de Barrie Kosky (Opera News) de Die Meistersinger von Nürnberg pour le Festival 2017 (1 et 24 août); la production 2019 de Tobias Kratzer « divertissante transgressive » (Los Angeles Times) de Tannhäuser (2 et 23 août) ; Tristan und Isolde (9 août) mis en scène par l’arrière-petite-fille du compositeur Katharina Wagner en 2015 ; et la production « sublime et provocante » d’Uwe Eric Laufenberg (The New York Times) de 2016 de Parsifal (10 août).

« Je suis ravie que Deutsche Grammophon et le Festival de Bayreuth ajoutent pour la deuxième fois une initiative de diffusion en continu sur DG Stage à leur partenariat de longue date », a déclaré Katharina Wagner, directrice du Festival de Bayreuth. aussi la seule occasion pour un large public d’être proche et personnel à Bayreuth. En plus de l’expérience en direct au Festspielhaus, je suis très reconnaissant à Deutsche Grammophon que la communauté internationale de Wagner puisse suivre numériquement les productions en cours et une nouvelle production majeure au Festspielhaus, en particulier pendant cette année difficile mais très spéciale. ”

« Le premier festival virtuel de Bayreuth a été un énorme succès », a ajouté le Dr Clemens Trautmann, président de Deutsche Grammophon. «Nous sommes ravis cette année de présenter la toute nouvelle mise en scène de Dmitri Tcherniakov de Der Fliegende Holländer du Festival 2021 et tous les drames musicaux de Wagner dans leurs productions actuelles de Bayreuth, car malheureusement tous les Wagneriens ne peuvent pas voyager ou être hébergés avec des billets. Wagner lui-même a exprimé le souhait que les amis de son art aient libre accès aux représentations de Bayreuth, et notre étroite collaboration avec le Festival et la Société des Amis – elle-même soutenue par l’engagement de Siemens, partenaire de DG Stage – nous met en la position exceptionnelle de pouvoir se conformer à son souhait pour toutes les productions archivées en cette année très spéciale.

Festival de Bayreuth 2021

26 juillet Die Meistersinger von Nürnberg (Kosky/Jordanie)

27 juillet Der Fliegende Holländer (Tcherniakov/Lyniv)

30 juillet Der Ring des Nibelungen : Das Rheingold (Castorf/Janowski)

31 juillet Lohengrin (Sharon/Thielemann)

2 août Tannhäuser (Kratzer/Gergiev)

6 août Der Ring des Nibelungen : Die Walküre (Castorf/Janowski)

9 août Tristan und Isolde (K. Wagner/Thielemann)

10 août Parsifal (Laufenberg/Haenchen)

15 août Der Ring des Nibelungen : Siegfried (Castorf/Janowski)

21 août Der Ring des Nibelungen : Götterdämmerung (Castorf/Janowski)

23 août Tannhäuser (Kratzer/Gergiev)

24 août Die Meistersinger von Nürnberg (Kosky/Jordanie)

