Regardez le film de 1979 qui pensait pouvoir battre Alien

De la voûte: Alors que l’espace de streaming continue de croître, les catalogues de studios massifs deviennent de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Nous sommes en 1979. Deux ans après le succès massif de Star Wars. Quatre ans après que Jaws a inauguré l’ère de la superproduction estivale. Un nouveau film voit une petite équipe spatiale faire un détour par son voyage de retour pour enquêter sur un phénomène mystérieux. Ce qui commence comme une tentative de sauvetage bien intentionnée voit bientôt l’équipage combattre des forces sinistres pour rentrer à la maison en toute sécurité.

Je ne parle pas d’Alien. Je décris le long métrage de science-fiction largement oublié de Walt Disney, The Black Hole, parmi les nombreux titres de bibliothèque disponibles sur Disney Plus.

Le trou noir a remporté des nominations aux Oscars pour la cinématographie et les effets visuels, mais il a reçu des critiques mitigées à négatives. Les critiques l’ont globalement rejeté comme une imitation de meilleurs films, embourbés par un scénario faible et une intrigue généralement ennuyeuse.

Et pourtant, après examen, The Black Hole est certainement un artefact culturel intéressant. C’est assez dynamique et original pour retenir votre attention, à tout le moins.

Loin d’être aussi important qu’Alien, il contient les marqueurs d’un genre en évolution d’une manière qui vaut bien son exécution, et c’est un cran au-dessus de nombreux autres titres sur Disney Plus.

Ensemble Disney Plus

Un gros paquet pour un prix pas cher

Vous pouvez vous inscrire pour obtenir trois excellents services de streaming, Disney Plus, Hulu (avec publicités) et ESPN Plus. pour le prix de seulement 13,99 $ par mois.

Voyage dans le trou noir

Réalisé par Gary Nelson et avec un score formidable de John Barry, The Black Hole saute directement dans l’action dans la scène 1.

L’USS Palomino fait un détour par rapport à son retour sur Terre lorsqu’il rencontre un trou noir et un navire abandonné que l’on croyait perdu 20 ans plus tôt. Subissant les dommages causés par le trou noir voisin, le Palomino s’amarre et trouve le célèbre Dr Hans Reinhardt vivant à bord du navire autrement déserté, à l’exception de l’armée de robots étrangement réalistes de Reinhardt.

Reinhardt n’est pas ce qu’il semble, et alors que l’équipage travaille à réparer son propre navire, ils aident le médecin dans sa tentative de voler à travers le trou noir, mais ils commencent à découvrir de sombres secrets entourant son absence de plusieurs décennies.

Le film bénéficie d’un casting empilé. Robert Forster (Medium Cool, Jackie Brown) joue le capitaine du navire et son équipage comprend l’icône de l’horreur Anthony Perkins (Psycho) et Ernest Borgnine (The Poseidon Adventure, The Wild Bunch). Et parmi les robots se trouvent les acteurs Roddy McDowall et Slim Pickens, tous deux prêtant leur voix sans crédit.

Quoi qu’il en soit, The Black Hole Back n’était certainement pas la prémisse ou les gens talentueux à l’écran.

Pas tout à fait Alien, pas tout à fait Star Wars

The Black Hole mélange un côté campagnard léger avec des thèmes plus sombres d’une manière convaincante, même si parfois maladroite, et c’est l’un des principaux points en sa faveur. Ce n’est pas un opéra spatial fanfaron comme Star Wars, bien qu’il penche dans cette direction avec ses droïdes tirant au laser. Et ce n’est pas un slasher sinistre dans l’espace comme Alien, mais il va certainement dans des endroits obsédants, avec le docteur fou Hans Reinhardt oscillant quelque part entre Victor Frankenstein et le colonel Walter Kurtz (regardez ça, Apocalypse Now est sorti en 1979 aussi !).

En le regardant maintenant, The Black Hole semble s’être empressé de brancher une aventure légère dans un conte hanté à la dernière minute. Tout comme Daredevil de 2003 était en proie à un besoin de légèreté après le succès de Spider-Man l’année précédente, The Black Hole joue autant comme une tentative de clone de Star Wars qu’un film essayant désespérément de résister à l’être.

Lorsque The Black Hole s’assombrit, il regorge d’images puissantes et saisissantes.

En dehors des scènes d’action hokey, le film a des images assez puissantes lorsqu’il se laisse sombrer. Les robots pleurant leurs morts, les visages torturés des expériences de Reinhardt et le paysage infernal enflammé pas si précis au centre du trou noir titulaire sont tous absolument frappants.

Le film réalise des moments de véritable grandeur, malgré un excès de graisse évident qui aurait pu être coupé ici et là.

Un peu sombre pour Disney

Les côtés les plus sombres de The Black Hole en font une œuvre attrayante à revisiter. Le film est « IP » bancable pour utiliser le discours corporatif de Disney. Mais cette obscurité rend également plus difficile la dispute de la Maison de la souris axée sur le PG.

Voyant le potentiel du film, Disney a tenté de lancer un remake en 2009, avec le réalisateur de Tron: Legacy Joseph Kosinski à la barre. Peut-être qu’ils ont reconnu les similitudes de The Black Hole avec Alien, parce que Disney a engagé Jon Spaihts, qui avait déjà écrit le prequel d’Alien Prometheus, pour écrire un scénario en 2013.

Pour le meilleur ou pour le pire, le projet n’a jamais décollé et a été jugé trop sombre pour Disney. Spaihts a déclaré à Slashfilm en 2016 qu’il adorait travailler sur le scénario, mais “Il se trouve mal à l’aise dans le monde de Disney comme une épopée sombre, et Disney est dans un endroit très coloré … C’était très fidèle à l’original mais intelligent de toutes les manières que dans le premier film était idiot, j’espère.

Il y a beaucoup de choses avec lesquelles travailler, et les rumeurs suggèrent que Disney travaille toujours sur un redémarrage, avec l’écrivaine de Pacific Rim: Uprising Emily Carmichael attachée. Qui sait où le projet pourrait aboutir ?

Pris entre deux mondes

Il est facile de considérer l’histoire du cinéma comme une série d’avant et d’après. Agir avant et après la venue du son. Horreur avant et après Psycho. Science-fiction avant et après Star Wars. 3D avant et après Avatar.

Mais les normes que nous tenons pour acquises ne sont pas apparues complètement formées. Alien n’a pas soudainement changé toute la science-fiction, ni introduit l’horreur dans la science-fiction pour la première fois. C’était un film charnière, sans aucun doute, mais il existe aussi sur un long spectre de changement.

Le trou noir révèle certaines des douleurs de croissance les plus désordonnées du spectre. Cela ressemble autant à un descendant de Forbidden Planet et de Buck Rogers qu’à un prélude à Blade Runner et Event Horizon.

En tant que tel, il se sent pris entre deux mondes d’une manière fascinante à regarder.

« Classique oublié » est peut-être exagéré, mais The Black Hole est une entrée notable dans le panthéon de la science-fiction. Celui qu’il est peu probable que vous cherchiez (ou même que vous trouviez n’importe où) sans catalogues en streaming à portée de main.