Regardez le film vampire de Netflix ce soir

Netflix continue de proposer une programmation originale de saison fantasmagorique. Le tout nouveau film de vampire du réalisateur de I See You Adam Randall, Night Teeth, est le dernier original d’horreur à atterrir sur le streamer.

Avec une prise de vue fraîche mais familière, des performances exceptionnelles et un look super élégant, vous voudrez certainement ajouter Night Teeth à votre liste de visualisation Haloween.

Découvrez notre avis ci-dessous.

Netflix

Qu’est-ce que les dents de nuit?

Dans Night Teeth, un chauffeur sans méfiance se rend compte que ses tarifs pour la nuit sont plus élevés qu’il n’y paraît.

Benny cherche à gagner de l’argent supplémentaire, alors il prend l’équipe de son frère aîné Jay pour conduire une limousine pour la nuit. Ce qu’il ne sait pas, c’est que Jay fait partie d’une trêve entre humains et vampires, et qu’il a été condamné à mort par une faction de vampires cherchant à faire bouger les choses.

Les deux jeunes femmes que Benny a choisies pensent qu’il est Jay (puisqu’il remplace le grand frère), et les choses deviennent vite incontrôlables. Une fois que Benny se rend compte qu’il conduit deux vampires assoiffés de sang impliqués dans le carnage de la nuit, il doit les convaincre qu’il n’est pas Jay, se battre pour sauver sa famille et gérer les sentiments qu’il développe pour l’un des deux.

Une histoire de foule avec des dents

Le crochet est simple. En une nuit, une trêve vieille de plusieurs générations sera rompue et les structures de pouvoir établies seront testées.

À la base, Night Teeth est un film de foule, avec un chauffeur innocent entraîné dans un monde souterrain dont il préférerait même ignorer l’existence. Pensez Collateral, mais les gangsters sont des vampires.

Les gangsters et les vampires forment un couple étrangement parfait.

Le crime organisé est un outil de cadrage parfait. Les gangsters peuvent se cacher à la vue de tous, et pour que les vampires survivent, ils doivent vivre leur vie sans être détectés. Mettez en place un système sophistiqué d’argent et d’intimidation, et bingo. Des vampires parmi nous.

La prémisse joue bien. C’est une façon intelligente de faire avancer l’action. Et cela fait monter les enchères (pardonnez le jeu de mots) pour les vampires avec tout à gagner mais encore plus à perdre.

Mais ce qui est vrai pour les gens est tout aussi vrai pour les vampires. Finalement, les gens au pouvoir doivent faire leurs preuves. Et il y aura toujours quelqu’un qui attendra dans les coulisses, affamé de plus qu’il n’en a.

Une photo de vamp élégante et imprégnée de néon

Les films de vampires n’ont pas besoin d’être sexy et élégants. Nosferatu est peut-être l’exemple le plus célèbre de cela, dépouillant tout suave et faisant appel à Dracula pour mettre au premier plan la dépravation et la laideur de se régaler de sang humain.

Mais il y a quelque chose d’indéniablement amusant chez les vampires qui sont chauds et indomptables et passent autant de temps à l’écran à séduire – même à vamper – qu’à s’attaquer à leurs victimes. Un attrait majeur des vampires est la tension entre la menace qu’ils représentent et la libération qu’ils promettent.

Les vampires représentent une menace, mais ils offrent également une libération.

C’est l’arène dans laquelle Night Teeth joue, et il fait un travail formidable. Parmi les différents chefs de la mafia de vampires, il y a un couple joué par Sydney Sweeney et Megan Fox. Les deux incarnent cet élément du film de manière experte. Ou il y a le surfeur himbo joué par Alexander Ludwig. Il mène une vie de luxe fainéant, décontracté et insouciant.

Le monde dans lequel ces vampires vivent est cool, élégant, sexy et dangereux. C’est une balade amusante.

Revue des dents de nuit : le verdict

Difficile de résister à Night Teeth. Entre le look élégant du film, sa prémisse amusante et son rythme rapide et cinétique, Night Teeth est un vrai gagnant.

Ajoutez la chimie parfaite entre Benny et le vampire Blaire, ainsi que le casting parfait de Megan Fox en vampire lesbien mangeur d’hommes – peut-être un clin d’œil à sa performance culte dans Jennifer’s Body – et le film se sent pré- vendu à un certain type de public d’horreur.

(Indice : si vous aimez les jeunes femmes sarcastiques et sarcastiques jouant avec des hommes, contre les meurtres sanglants et les bagarres en boîte de nuit, celle-ci est pour vous.)

Découvrez-le sur Netflix, à partir du 20 octobre.