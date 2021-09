Regardez le fils de 17 ans de Robert Trujillo jouer avec des tendances suicidaires au Blue Ridge Rock Festival

Tye Trujillo, le fils de 17 ans de METALLIQUE bassiste Robert Trujillo, joué de la basse avec TENDANCES SUICIDAIRES samedi dernier (11 septembre) au Festival de Rock Blue Ridge à Danville, Virginie. Il remplaçait régulièrement TENDANCES SUICIDAIRES bassiste Roberto “Ra” Diaz, qui n’a pas pu faire le concert car il joue actuellement de la basse pour CORN sur le Jonathan Davistournée américaine du groupe à la tête.

Cravate a déjà joué de la basse pour TENDANCES SUICIDAIRES en octobre 2019 au SoCal Hoedown à San Pedro, en Californie.

Quand le plus jeune Trujillo joué pour la première fois avec Mike Muir et ses acolytes il y a deux ans, TENDANCES SUICIDAIRES a félicité le musicien d’avoir “montré à quel point il est déjà un dur à cuire à la basse. Son enthousiasme de jeunesse était contagieux, ses compétences en basse indéniables”, a écrit le groupe sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il n’avait que 12 ans, Tye Trujillo rempli pour le bassiste Reginald “Champ” Arvizu pour CORNtournée en Amérique du Sud après champêtre n’a pas pu faire les spectacles en raison de “circonstances imprévues”.

Robert Trujillo a d’abord été invité à rejoindre TENDANCES SUICIDAIRES pour une tournée européenne en 1989 en soutien aux thrashers de la côte est ANTHRAX. Alors qu’avec TENDANCES SUICIDAIRES, Robert est apparu sur certains des albums les plus réussis du groupe : “Lumière, caméra, action” (1990), “L’art de la rébellion” (1992) et “Toujours Cyco après toutes ces années” (1993). Pendant Trujilloannées avec SUICIDAIRE, Muir entendu certains de Robertdémos maison de et ils ont collaboré sur un son plus funky et progressif sous le nom RAINURES INFECTIEUSES. Ils ont produit un certain nombre d’albums tels que “La peste qui fait bouger votre butin…” (1991), “Arche de Sarsippe” (1993) et “Groove Famille Cyco” (1994).



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).