Regardez le flux de révélation de l’extension Witch Queen de Destiny 2 ici

Aujourd’hui, Bungie organise un livestream spécial pour Destin 2, et le développeur a indiqué que nous en apprendrons davantage sur l’extension entrante Witch Queen lors de cet événement.

Le flux de révélation de Bungie’s Witch Queen est sur le point de lancer (officiellement) la semaine de la gamescom, et en tant que tel, la société a annoncé qu’il serait diffusé aujourd’hui à 9h PT / 12h HE / 17h BST.

Vous pouvez le vérifier ci-dessous une fois qu’il sera en direct.

Avant cela, cependant, il y a une pré-émission qui démarre une heure plus tôt. Vous pouvez regarder les deux via la chaîne officielle Bungie Twitch.

Si vous voulez savoir à quoi vous attendre réellement… eh bien, vous n’avez pas de chance. Bungie a gardé ses lèvres fermement scellées sur les détails concernant le livestream. Nous avons eu un petit teaser hier, cependant, qui pointe vers la révélation d’un méchant de longue date et d’une entité maligne souvent taquinée, Savathun.

Attendez-vous à ce que quelque chose pendant le flux mène à un nouveau contenu de Destiny: immédiatement une fois le flux terminé, la saison des perdus de Destiny 2 démarre à l’heure de réinitialisation hebdomadaire habituelle du jeu.

The Witch Queen est l’une des deux extensions de Destiny 2 que Bungie a annoncées avant le lancement de Beyond Light il y a plus d’un an.

Initialement prévu pour un lancement plus tard cette année, comme toutes les versions précédentes de Destiny, The Witch Queen a ensuite été reporté au début de 2022 – ce qui semble être le moment où Bungie souhaite que les versions annuelles diminuent maintenant. Attendez-vous à une date de sortie et à beaucoup plus d’informations à tomber pendant le flux d’aujourd’hui.