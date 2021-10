Regardez le flux en direct de Samsung Galaxy Unpacked Part 2 ici

Une semaine chargée d’événements presse touche à sa fin alors que Samsung se prépare à diffuser son événement Galaxy Unpacked Part 2 le mercredi 20 octobre à 7 h 00 PT / 10 h 00 HE. Le dernier Unpacked fait suite à l’événement MacBook Pro d’Apple et à la révélation du Pixel 6 de Google plus tôt cette semaine.

Contrairement à ces événements précédents, nous ne savons pas exactement ce que Samsung a en réserve pour cette diffusion en direct. Nous ne nous attendons pas à voir le Galaxy S22 avant le début de l’année prochaine. Nous sommes à peu près certains que la gamme Galaxy Note ne reviendra pas de si tôt. Et Samsung a récemment annoncé de nouveaux modèles Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Alors, à quoi devons-nous nous attendre de Galaxy Unpacked Part 2 ?

À quoi s’attendre à Galaxy Unpacked Part 2

« Nos utilisateurs ont de multiples facettes et vivent la vie de tant de manières colorées, intéressantes et uniques », a écrit Samsung dans l’invitation à l’événement préenregistré. « En tant que tel, la technologie qu’ils utilisent au quotidien doit refléter leur individualité. Rejoignez Galaxy Unpacked Part 2 le 20 octobre pour voir comment Samsung ouvre de nouvelles expériences pour l’expression de soi grâce à la technologie.

Entre cette citation et l’invitation colorée, de nombreuses personnes en ligne spéculent que Samsung révélera de nouvelles options de couleur pour le Galaxy Z Flip 3. Actuellement, Samsung vend le Galaxy Z Flip 3 en crème, noir fantôme, vert, lavande, gris, blanc, et Rose. L’invitation à l’événement semble également comporter des coloris jaune et bleu, alors peut-être ceux-ci seront-ils ajoutés à la sélection.

Il semble plutôt peu probable que Samsung organise un événement entier juste pour annoncer de nouvelles options de couleur pour un téléphone. Cela dit, il n’y a pas grand-chose de plus à faire. C’est peut-être un peu exagéré, mais l’invitation numérique comportait également un certain nombre de logos pour les applications de stock de Samsung. Peut-être que Samsung rafraîchit les applications livrées avec ses téléphones ? Nous le saurons lors de l’événement.

En ce qui concerne les nouveaux produits, certains spéculaient que Samsung pourrait enfin annoncer le Galaxy S21 FE lors de cet événement. Selon Jon Prosser, qui a le plus souvent raison, Samsung a retardé le S21 FE au 11 janvier 2022. Si tel est le cas, nous ne devrions pas le voir ici.

Comment regarder la diffusion en direct de Samsung

Si vous souhaitez regarder Galaxy Unpacked Part 2 en direct, nous avons intégré le flux ci-dessous. L’événement débute à 10 h HE, et si tout ce que nous obtenons est quelques nouvelles couleurs Galaxy Z Flip 3, ce ne sera peut-être pas très long :