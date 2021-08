Regardez le frère de la duchesse Meghan, Thomas Jr. dans la bande-annonce de Big Brother

Aujourd’hui, dans la famille élargie de Meghan Markle, étant juste … ugh, son demi-frère Thomas Markle Jr. a a) rejoint le casting de Big Brother VIP australien et b) a appelé Meghan peu profonde dans la bande-annonce. Lequel, l’audace littérale.

Thomas Jr. est la première célébrité (désolé, “célébrité”) présentée dans la bande-annonce, et il laisse immédiatement tomber le nom de Meghan, en disant “Je suis le frère de Meghan Markle. Je suis le plus grand frère de tous. “Oh, et puis il continue en prétendant qu’il a dit au mari de Meghan, le prince Harry” Je pense qu’elle va ruiner votre vie. Elle est très superficielle. “

Puisqu’il est presque impossible que Thomas Jr. ait jamais été dans la même pièce que le prince Harry, supposons qu’il parle d’une lettre qu’il a écrite au prince en 2018, qui a été publiée par InTouch. Selon Us Weekly, Thomas Jr. a qualifié sa sœur de “femme blasée, superficielle et vaniteuse qui se moque de vous et de l’héritage de la famille royale” dans la lettre, ce qui … c’est quoi le vrai enfer.

Pour info, cette même année, Thomas Jr. s’est plaint au Daily Mail que “Ce n’est pas la Meghan dont je me souviens. La Meg dont je me souviens était très attentionnée et elle se souciait de tout le monde – c’était important pour elle. Depuis Hollywood et être dans cette émission – être une célébrité l’a changé. Peut-être qu’elle se sent au-dessus de tout le monde, peut-être même plus maintenant. Si elle n’était pas avec le prince Harry en ce moment – même si elle était toujours sur Suits en ce moment – elle aurait arrêté ce qu’elle faisait pour aller visiter [our father Thomas Markle Sr.] et assurez-vous qu’il va bien.”

Euh. Kay. Ou peut-être qu’elle s’occupe simplement de ses affaires tandis que le côté paternel de la famille continue de faire le plus et le moins !

