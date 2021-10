Regardez le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 passer les tests de résistance de Samsung

Samsung veut vous persuader que ses derniers téléphones pliables sont durables. La société a publié une nouvelle vidéo dans laquelle elle soumet les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 à un pliage rigoureux et à différents climats, entre autres tests.

La vidéo révèle certains des tests internes que l’entreprise utilise pour s’assurer que les appareils pliables sont à la hauteur de la tâche. Samsung affirme que les tests « reflètent les modèles d’utilisateurs réels dans des scénarios du monde réel ». Ceux-ci incluent la chambre environnementale, la résistance à l’eau, la fiabilité du S Pen et le test de pliage.

Lors du test en chambre climatique, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont été soumis à des températures et à une humidité variables. Les deux téléphones ont également été immergés alors qu’ils étaient partiellement pliés. Dans un autre test, un bras robotisé a été utilisé pour tester les performances du S Pen. Les téléphones ont également été pliés à plusieurs reprises pour garantir que leur charnière puisse survivre à plusieurs plis.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cependant, un test de chute manquait dans la vidéo. Néanmoins, une récente vidéo de test de chute a révélé à quel point les meilleurs téléphones pliables de Samsung étaient durables.

La société a déclaré qu’elle avait déployé beaucoup d’efforts au cours des dernières années pour effectuer des « milliers d’essais » afin de garantir la durabilité des téléphones. Le résultat est un appareil pliable qui, selon Samsung, peut résister à 200 000 plis, soit jusqu’à cinq ans d’utilisation.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Et le monde continue de tourner

Avis Acer Chromebook Spin 514 (2H): Plus rapide, meilleur et beaucoup plus cher

Acer a mis à jour à peu près tous les Chromebooks de sa gamme substantielle au cours de 2021, et maintenant ils reviennent. Le rafraîchissement de cette saison du Spin 514 est plus axé sur les affaires que le modèle convivial que nous avons vu il y a huit mois.