Regardez le gameplay de 20 minutes d’Elden Ring

À ce stade – et vous êtes tout à fait dans votre droit d’avoir encore des réserves – il devient assez difficile de réfuter qu’Elden Ring… est réel ? Aujourd’hui, lors d’une vitrine numérique, l’éditeur Bandai Namco présente 15 minutes du prochain jeu d’action-aventure de FromSoftware. (Mise à jour, 10 h 20 HE : C’est fini, et c’était en fait plus proche de 20 minutes – vous pouvez tout regarder ci-dessous.)

Oui, oui, Elden Ring, qui a été annoncé pour la première fois à l’E3 2019, est techniquement apparu plus tôt cette année lors du Summer Games Fest de Geoff Keighley. Après deux ans de grillons sur le jeu, FromSoft a fait ses débuts avec une bande-annonce de trois minutes. Tous les fans des jeux précédents du studio, comme Dark Souls et Bloodborne, étaient sans aucun doute ravis, car Elden Ring présentait clairement le cocktail signature de ces jeux de fantaisie sombre, de mystère gothique et de combat difficile. À un moment donné, un cheval a fait un double saut. Il a régné.

Après la sortie officielle, FromSoft a dévoilé un tas de détails dans un clip de 15 minutes présenté sous presse lors de la GamesCom, comme le fait qu’il s’agira d’un jeu en monde ouvert et d’une météo dynamique. (La vitrine d’aujourd’hui semble être la même séquence.) Mais Elden Ring a été en grande partie secret depuis, à l’exception d’extraits de séquences floues du jeu qui ont fui à plusieurs reprises, le plus récemment il y a quelques semaines.

Presque tous les détails de la GamesCom ont été confirmés dans les images d’aujourd’hui, qui montraient un personnage de joueur (appelé le Terni) naviguant dans un monde à la Skyrim plein de dragons, de trolls, de bêtes à cheval et d’autres abominations cauchemardesques. Diverses formes de multijoueur ont été confirmées, notamment les modes coopératif, compétitif et invasion. Les dommages causés par les chutes semblent inexistants, un choix de conception qui devrait être mis en œuvre dans chaque jeu. La vitrine s’est terminée par un combat de boss contre ce géant aux nombreux bras que vous voyez dans la capture d’écran en haut. Le combat est aussi lourd et basé sur les compétences que vous attendez d’un Soulslike.

Mais la meilleure partie ? Pot gobelins.

L’histoire du jeu, qui se déroule dans un monde fictif appelé The Lands Between, est notamment écrite en collaboration entre le directeur du jeu Hidetaka Miyazaki et George RR Martin, l’auteur de Game of Thrones. Le sixième roman principal de cette série, Les vents de l’hiver, est dans les coulisses – et repoussé à plusieurs reprises – depuis des années maintenant, amenant certains fans à plaisanter sarcastiquement que la lenteur de la sortie d’Elden Ring est le résultat de l’association de Martin.

Elden Ring est actuellement prévu pour une sortie PlayStation, Xbox et PC le 25 février 2022, repoussé d’une date de sortie originale du 21 janvier 2022. À partir du 12 novembre, FromSoftware organisera un test technique fermé (pourquoi ne pouvons-nous pas Appelez simplement ces choses des démos ?) pour le jeu, mais uniquement aux États-Unis.

