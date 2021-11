Regardez le Google Pixel 6 Pro prendre une raclée dans ce test de durabilité

Le moment est venu de regarder l’un des derniers smartphones être soumis à un test ultime alors que JerryRigEverything gère le Google Pixel 6 Pro pour voir à quel point il est durable.

Alors que le logiciel a été l’objectif principal du téléphone, grâce à la puce Tensor et aux derniers ajouts d’Android 12, le matériel reste tout aussi important. Notre Nick Sutrich déclare dans sa critique du Pixel 6 Pro qu’il s’agit » probablement du téléphone le plus unique de l’année et certainement du design le plus unique que Google ait jamais conçu pour un Pixel « .

Mais comment ce design unique tient-il? Surtout quand il y a une bosse de caméra saillante à prendre en compte ?

Étonnamment bien, en fait. Le téléphone est construit avec du verre Gorilla à l’arrière avec le panneau Victus plus solide à l’avant et la plupart des côtés sont en aluminium. Le dessus est en plastique, ce qui est susceptible de représenter les antennes 5G, tout comme les côtés de la bosse de la caméra.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’écran a réussi à survivre au test de gravure et le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran fonctionnait toujours après avoir été fortement rayé. La grande visière de l’appareil photo était une préoccupation car elle pouvait potentiellement rendre le téléphone plus facile à plier et à casser, mais elle a également été étonnamment bonne lors du test de pliage.

Notamment, le test de pliage a obtenu le meilleur des téléphones comme le ASUS ROG Phone 5 et le Lenovo Legion Phone Duel 2, principalement en raison de la configuration de la double batterie du premier et de la structure centrale de la caméra du dernier.

Il est bon de savoir que même si le logiciel du Pixel 6 Pro peut encore avoir quelques bugs à résoudre, le matériel durable devrait vous donner une certaine tranquillité d’esprit. Cependant, nous vous recommandons toujours de consulter certains des meilleurs étuis Google Pixel 6 Pro pour offrir à votre téléphone une protection supplémentaire contre les éléments.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il bosse

Commencez votre aventure avec le Pixel 6 avec l’une de ces coques

Le Google Pixel 6 a apporté un style coloré à la fête phare et une grosse bosse de caméra. Compte tenu de l’importance des appareils photo du Google Pixel 6, les meilleurs étuis Pixel 6 combinent adhérence, protection et style dans un ensemble complet. Voici quelques-unes des meilleures coques Pixel 6 pour protéger votre nouveau téléphone !