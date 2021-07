Regardez le groupe Ac/Dc Tribute d’Exodus Singer se produire à Concord, en Californie

AC/DZ, l’entreprise de longue date basée dans la région de la baie de San Francisco AC DC groupe hommage avec EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza et ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll, joué hier soir (samedi 17 juillet) au Vinnie’s Bar And Grill à Concord, en Californie. Des séquences vidéo filmées par des fans du spectacle sont disponibles ci-dessous.

En plus de Souza et Carroll, AC/DZla gamme actuelle de comprend Dave Chapman à la guitare solo, Joël Proto à la guitare rythmique et Mike Butler à la basse.

« J’ai toujours eu une relation très étroite avec AC DC grandir; ils m’ont fortement influencé et cela signifiera beaucoup pour moi”, Souza dit précédemment BLABBERMOUTH.NET.

“J’adore jouer, et c’est juste une autre facette de moi, rendre hommage à l’un des groupes qui m’a aidé à me définir en tant que chanteur.”

Carroll a fait ses débuts en direct avec AC/DZ en juillet 2012 au Pine Street Bar à Livermore, en Californie.

Dans une interview avec Myglobalmind, Souza a déclaré à propos de AC DCchangement de chanteur suite au décès de Bon Scott: “Tu sais, il a fallu du temps pour que tout le monde s’habitue à Brian Johnson après Bon. J’avais 16 ans quand Bon Scott est mort, et je me souviens, je me suis dit : ‘Oh, mon dieu, qu’est-ce qu’ils vont faire ?! Cette voix est cette musique. Il a monté cette guitare, ce qu’ils faisaient ; c’était comme un gant. Comment remplacez-vous cela? Et puis avec le temps, Brian est devenu cela, et de tout le monde, je devrais dire lui et Bruce Dickinson [IRON MAIDEN] prendre le relais de Paul Di’Anno a fait un travail incroyable dans la transition.”



