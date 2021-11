Regardez le KO brutal au ralenti de Kid Galahad qu’Eddie Hearn a qualifié de « la chose la plus étonnante que j’ai jamais vue sur un ring de boxe »

Kid Galahad a répondu après avoir été brutalement assommé par Kiko Martinez samedi soir.

Galahad a perdu son titre mondial IBF des poids plumes dans un choc après s’être fait prendre deux fois avec des droits en pronation très puissants.

Martinez a éteint les lumières de Galahad

Le disciple d’Ingle Gym était apparemment en route vers la victoire et surclassait son adversaire de 35 ans, lorsqu’une main droite l’a lâché à la fin du cinquième tour.

Sentant la victoire, il n’a fallu que la deuxième place à l’Espagnol pour décrocher un tir sismique similaire au début de la sixième pour sceller une victoire surprise au championnat.

Bien que le natif de Sheffield se verra probablement offrir un match revanche immédiat, il a déclaré: «Tout d’abord, félicitations à Kiko Martinez et à son équipe pour sa victoire hier soir.

« Merci à tous ceux qui se sont déplacés, ont écouté et pour les nombreux messages et vœux que j’ai reçus. Cela signifie plus pour moi que vous ne le saurez jamais.

«Je suis dégoûté de la perte, mais je n’ai perdu aucune envie d’atteindre les niveaux et les objectifs que je me suis fixés dans ce jeu fou appelé boxe.

« Merci à mon équipe, Eddie Hearn et Matchroom Boxing. J’ai bossé toute ma vie et nous n’avons pas encore fini… Nous allons revenir en arrière et continuer d’avancer !

Le président de Matchroom Boxing, Hearn, a été véritablement abasourdi par la gravité de l’arrêt.

« Je ne peux pas croire ce que je viens de voir », a déclaré Hearn.

«C’était la chose la plus étonnante que j’aie jamais vue sur un ring de boxe. C’était un combat à sens unique. C’était battu, une masterclass.

Hearn était vraiment abasourdi par ce qu’il a vu

« Un coup de poing change tout. Kiko Martinez se bat au sommet depuis 15 ans. Je savais qu’il n’arrêterait pas d’essayer.

« Il était complètement surclassé par Galahad. Wow. C’était une finition brutale à droite.