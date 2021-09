Regardez le lancement d’Inspiration4 de SpaceX et assistez à l’historique du placement de produit

Mercredi soir, la mission Inspiration4 de SpaceX devrait lancer le tout premier équipage entièrement civil sur l’orbite de la Terre. Avec l’aide d’entreprises comme Sam Adams et Martin Guitars, le voyage de trois jours dans l’espace vise à collecter 200 millions de dollars pour le St. Jude Children’s Research Hospital, ce qui équivaut à une action caritative sur le marché émergent des balades très coûteuses dans l’espace. Le fait que la mission regorge d’opportunités de branding n’est pas surprenant, étant donné que les lancements dans l’espace privé sont déjà des événements multimédias et de streaming multicanaux massifs.

Jared Isaacman, le milliardaire fondateur et PDG de la société de commerce électronique Ship4Payments, finance le voyage très médiatisé. L’équipage comprend également Sian Proctor, professeur de géologie et pilote ; Hayley Arceneaux, assistante médicale à St. Jude; et Chris Sembroski, un ingénieur qui a remporté son billet lors d’une tombola. Aucun des passagers n’est un astronaute professionnel, et ils s’appuieront sur la capsule autonome Crew Dragon de SpaceX pour assurer le bon déroulement de la mission.

S’il n’y a pas de retard, la capsule Inspiration4 sera lancée dans l’espace par la fusée Falcon 9 de SpaceX entre 20 h HE mercredi soir et 1 h HE jeudi matin avant d’entrer en orbite terrestre, à environ 80 milles au-delà de la Station spatiale internationale (ISS). Après environ trois jours d’apesanteur et de vues magnifiques – sans parler d’activités comme une performance de ukulélé et un appel vidéo à un patient de St. Jude – l’équipage reviendra sur Terre, et fin septembre, Netflix sortira un long métrage final de sa série de télé-réalité en cinq épisodes sur la mission. (Les quatre premiers épisodes de l’émission sont déjà disponibles et Netflix diffuse en direct le lancement sur sa page YouTube.)

La mission implique également une charge utile hétéroclite d’équipements et d’objets de collection, y compris des marchandises qui seront mises en vente lors d’une vente aux enchères caritative après le retour de l’équipage sur Terre. Ces articles vont des montres sur le thème de l’espace fabriquées par IWC aux jouets de fusée en peluche basés sur des personnages de la série animée Space Racers de Netflix. Il y a un ukulélé Martin Guitar à 2 000 $ qui sera joué à bord par Sembroski. Et le fabricant de bière officiel d’Inspiration4, Sam Adams, a également organisé 66 livres de houblon pour aller dans l’espace et brassera de la bière avec eux une fois la mission atterrie (les membres du public pourront acheter cette bière plus tard à l’automne). Le plus étrange des éléments est peut-être une multitude de jetons non fongibles stockés sur des iPhones, y compris un enregistrement NFT d’une chanson de Kings of Leon qui devrait devenir la première musique NFT jamais jouée dans l’espace. Les enchères pour ces articles commencent jeudi et les enchères se termineront en novembre.

L’horloger IWC a conçu des montres sur le thème Inspiration4 que les membres d’équipage porteront pendant leur séjour dans l’espace. Inspiration4

Bien que vendre des objets qui ont été dans l’espace ne soit pas nouveau, c’est sur le point de devenir beaucoup plus courant. La NASA, une agence gouvernementale soumise au contrôle du Congrès, a traditionnellement restreint la commercialisation des missions spatiales, mais à mesure que le nombre de vols spatiaux non-NASA a augmenté, les opportunités de placement de marchandises et de produits à destination de l’espace se sont multipliées. Maintenant, parce que les entreprises spatiales commerciales n’opèrent pas nécessairement sous les mêmes restrictions strictes que la NASA, il y a une course pour saisir de nouvelles opportunités de marketing dans le cosmos : à savoir envoyer des produits dans l’espace avant de les revendre sur Terre.

Une brève histoire de la marchandise spatiale

La NASA elle-même ne vend généralement pas de choses qui ont été dans l’espace, mais des articles de missions de la NASA ont trouvé leur chemin sur le marché dans le passé. Pendant ce temps, les astronautes sont des fonctionnaires et ne sont pas légalement autorisés à profiter personnellement de leurs postes jusqu’à ce qu’ils se retirent du travail au gouvernement, limitant le moment où ils peuvent vendre des objets personnels qu’ils sont autorisés à apporter lors de leurs missions. D’autres objets de valeur qui ont été envoyés dans l’espace lors de missions de la NASA sont généralement proposés aux musées ou, en de rares occasions, vendus par le gouvernement.

Certains des articles les plus remarquables qui ont fait l’aller-retour dans l’espace avant d’être vendus au public proviennent d’astronautes des programmes Gemini, Apollo et Mercury, dont certains ont sauvé l’équipement de leurs missions. Les réglementations entourant ce que les astronautes pouvaient garder de ces missions initiales équivalaient à des accords verbaux à l’époque, ce qui a conduit à une certaine controverse quant à savoir qui avait le droit aux artefacts. Mais en 2012, le président Obama a signé un projet de loi confirmant que ces astronautes avaient effectivement des droits de propriété sur bon nombre de ces souvenirs. Maintenant, ces articles se vendent pour des sommes importantes : un sac de la mission Apollo 11 qui a été utilisé par Neil Armstrong pour transporter des échantillons de poussière de lune vendu chez Sotheby’s en 2017 pour 1,8 million de dollars.

La NASA a également des règles strictes contre la publicité ou l’endossement de produits, et elle tire très peu de profit des marchandises avec une marque ou une iconographie. Alors que les différents logos de l’agence spatiale sont apparus sur tout, des chaussures Vans aux hauts Forever 21, l’image est dans le domaine public, ce qui signifie qu’elle est gratuite pour tous.

“Les gens ont vu à quoi les objets historiques volés se sont vendus et comprennent qu’il existe un marché pour ce matériau, et que ces objets sont précieux et à collectionner”, a déclaré Cassandra Hatton, responsable mondiale de la science et de la culture pop chez Sotheby’s, qui travaille avec les astronautes. sur les ventes aux enchères de souvenirs. “La raison pour laquelle ils ont été pilotés à l’origine – il n’y avait aucun but commercial derrière cela. Leur valeur est vraiment historique.

Ces dernières années, la NASA a commencé à accepter quelques accords commerciaux. En 2019, l’agence spatiale a officiellement annoncé qu’elle accorderait 90 heures de temps d’équipage par an aux astronautes pour poursuivre des activités de marketing commandées par des entreprises privées. Par exemple, Estée Lauder a payé l’année dernière des astronautes pour qu’ils prennent des photos d’un sérum facial en apesanteur sur l’ISS. L’ISS US National Laboratory s’est également associé à Adidas pour tester son ballon de football sur la station, bien que l’on ne sache pas à quel point il est utile de tester un ballon de football dans l’espace.

Tout cela signifie que le placement de produit et les cascades promotionnelles dans l’espace se sont historiquement produits sans l’administration spatiale américaine. Ils ont cependant eu l’aide de Roscosmos, l’équivalent russe de la NASA. Au cours des dernières décennies, l’agence spatiale russe a contribué à faire de la publicité pour le lait, les ramen, le Pepsi et même les pizzas personnelles Pizza Hut. Et si 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick est une indication de ce qui est à venir – le film mettait en vedette un hôtel Hilton sur la lune – la tendance des entreprises privées à utiliser l’espace comme opportunité de marketing ne fera que croître.

“Cette exploration de l’espace ne consiste pas seulement à explorer les frontières scientifiques ou techniques”, explique Scott Pace, directeur du Space Policy Institute de l’Université George Washington. « C’est aussi explorer, vous savez, où peut aller l’économie ? Où développons-nous les activités économiques au-delà de la Terre ? »

Les voyages spatiaux commerciaux signifient que les équipements spatiaux deviendront plus courants

Trois sociétés spatiales privées ont déjà entamé le processus de lancement de civils très riches dans l’espace : Blue Origin de Jeff Bezos, Virgin Galactic de Richard Branson et maintenant, SpaceX d’Elon Musk. Les trois sociétés ont non seulement vendu leurs propres marchandises, mais ont également ouvert la voie à des opportunités de marque et de marketing sur le thème de l’espace.

Virgin Galactic, par exemple, s’est associé à Under Armour pour vendre des vêtements de sport de marque, y compris les « vêtements spatiaux » que les clients de Virgin Galactic portent sur leurs vols et ramènent chez eux par la suite. La société de tourisme spatial a également collaboré avec Land Rover pour créer un Range Rover Astronaut Edition qui n’est disponible que pour les personnes ayant acheté des billets sur un vol Virgin Galactic. Le SUV comprend une flaque d’eau en forme d’avion spatial, ainsi que des porte-gobelets fabriqués à partir d’un morceau du patin d’atterrissage de l’un des premiers vols de Virgin Galactic.

Blue Origin a également utilisé le lancement de sa première mission en équipage, qui comprenait Bezos lui-même, pour lancer le premier véhicule électrique de Rivian (l’un des plus gros investisseurs du constructeur automobile est Amazon, où Bezos travaillait auparavant).

Quelques-uns de ces types d’opportunités de marketing, cependant, se produisent de manière plus fortuite. Après que Bezos ait lancé Skittles à travers la capsule spatiale lors de son vol Blue Origin en juillet, par exemple, Skittles a rapidement annoncé qu’il publierait un pack de bonbons à durée limitée appelé “Zero-G Skittles”. Le confiseur a déclaré à Recode que le déménagement n’avait pas été coordonné à l’avance.

Bien que la tendance des campagnes de branding et de marketing spatiales semble mettre en valeur certaines des pires qualités du capitalisme américain, certains soutiennent qu’il y a un plus grand bien dans tout cela. La plupart des gens ne peuvent pas se permettre un billet pour l’espace, car les prix des missions de tourisme spatial se chiffrent encore en centaines de milliers de dollars. Mais les marchandises et les objets de collection de ces missions commerciales signifient que les entreprises spatiales privées peuvent toujours vendre aux consommateurs le sentiment qu’ils font au moins partie de ce moment de l’histoire de l’espace pour beaucoup moins d’argent.

“En pilotant nos marques, nous pouvons voler avec elles”, a déclaré à Recode Robert Pearlman, un historien de l’espace qui dirige le site Web collectSpace sur les objets de collection. « Nous pouvons nous voir un peu plus dans le déroulement des vols spatiaux et dire : « Oui, je ne pourrai peut-être pas me permettre un vol dans l’espace, mais je mange des Skittles. »”

Le contenu sponsorisé de célébrités dans l’espace n’est peut-être pas loin non plus. De nombreuses célébrités ont déjà réservé des billets sur Virgin Galactic, et Virgin Galactic envisage déjà d’amener un influenceur scientifique TikTok sur l’un de ses prochains vols. Pendant ce temps, la société privée de vols spatiaux Axiom, qui a contracté plusieurs vols avec SpaceX, propose une «plate-forme d’innovation de contenu» sur le thème de l’espace pour aider les entreprises à faire des démonstrations de produits et à créer des publicités dans l’espace. Davantage de télé-réalité spatiale est également en préparation, y compris des émissions de compétition qui visent à envoyer des civils dans l’espace. La chaîne Discovery Channel en développe un appelé Who Wants to Be an Astronaut, et plus tôt cette année, la NASA a signé une émission intitulée Space Hero qui enverra un candidat chanceux à l’ISS.

Alors que les voyages spatiaux commerciaux sont passionnants en ce moment, la nouveauté des milliardaires et des gens ordinaires voyageant dans l’espace pour le plaisir pourrait ne pas durer éternellement. Mais très consciente de la nature historique de son vol, la mission Inspiration4 essaie de capitaliser sur l’enthousiasme – pour la charité – qui accompagne un tel événement. Nous verrons combien les gens seront prêts à payer pour un morceau de cette histoire lorsque la mission atterrira.

