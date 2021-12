Regardez le LCD Soundsystem spécial vacances sur Amazon Prime Video

Le nouveau spécial de LCD Soundsystem, le LCD Soundsystem Holiday Special, vient de faire sa première sur la chaîne Twitch d’Amazon Music et Prime Video. Il est réalisé par Eric Wareheim (qui joue également le rôle de James Murphy) et met en vedette Macaulay Culkin, Aparna Nancherla, Jon Daly, Christine Ko, une marionnette et d’autres. Le spécial s’ouvre avec All My Friends, une sitcom de style années 1990 mettant en vedette des comédiens et des acteurs représentant des membres du groupe. Trouvez des clips ci-dessous et découvrez l’intégralité sur Amazon. (Pitchfork touche une commission sur les achats effectués via des liens d’affiliation sur notre site.)

Au cours du week-end dernier, LCD Soundsystem a décidé d’annuler les trois derniers spectacles de sa résidence 2021 à Brooklyn Steel après avoir initialement prévu de continuer malgré une augmentation rapide des cas de COVID-19 à New York. « Vous, les bonnes personnes qui voulez rendre vos billets et réessayer une autre fois, avez parlé, mais les nouvelles informations, la capacité de l’hôpital et ceux d’entre nous dans le groupe, l’équipe et le lieu ont également parlé », a écrit le groupe sur Instagram. « Nous avons certainement eu suffisamment d’annulations pour que le vote compte, mais nous voulons aussi, maintenant avec toutes les nouvelles informations, nous arrêter pour notre propre bien. »

LCD Soundsystem a suivi leur studio de 2017 American Dream avec un album live intitulé Electric Lady Sessions en 2019. Plus tôt cette année, ils ont repris « Big City » de Spacemen 3 lors d’un spectacle de Brooklyn Steel et ont réédité leur coffret de spectacle d’adieu 2011 The Long Goodbye. : LCD Soundsystem Live au Madison Square Garden.

